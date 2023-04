Investe la moglie con l'auto: Corte d'Appello riconosce pieno risarcimento

Cronaca

Rimini

| 08:41 - 23 Aprile 2023

Una donna di 92 anni residente in provincia di Rimini è stata investita accidentalmente dal marito durante una manovra per uscire dal parcheggio di casa, causandole la frattura della gamba e un'invalidità del 35%. Dopo una lunga battaglia legale, la Corte d’Appello di Bologna ha riconosciuto alla donna un pieno risarcimento di circa 94mila euro a seguito dell’incidente nel quale rimase coinvolta dieci anni fa. L'anziana ha avviato un’azione legale contro il consorte e contro la compagnia assicurativa per ottenere un risarcimento a seguito delle lesioni riportate. La compagnia assicurativa ha contestato la richiesta di risarcimento ritenendola infondata, ma alla fine la Corte d’Appello ha accolto l’istanza presentata dalla donna e ha riconosciuto il marito come unico responsabile dell’incidente avvenuto nel parcheggio sotto casa.