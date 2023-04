Tragico incidente a San Marino: muore schiacciato dal suo trattore mentre tagliava l'erba

Cronaca

| 08:14 - 23 Aprile 2023

Un uomo di 91 anni, Ireneo Francioni, è morto in un incidente con il suo trattore mentre stava tagliando l'erba in un campo vicino alla sua abitazione a San Marino. La moglie di Francioni ha allertato i soccorsi dopo aver sentito il silenzio proveniente dal campo adiacente. Sono intervenuti la Polizia civile e un'ambulanza del 118 che hanno trasportato l'anziano all'ospedale di Stato, poi in elicottero al Bufalini di Cesena, dove è morto per i molteplici traumi da schiacciamento riportati. Francioni era stato donzello a Palazzo in passato, e la sua morte ha suscitato il cordoglio della famiglia e dei cittadini di Murata.