Attualità

Rimini

| 07:48 - 23 Aprile 2023

Una strada di Bellariva.

Strade non illuminate di sera, la preoccupazione di un riminese che ha segnalato la situazione al nostro numero whatsapp 347 8809485. "Vorrei chiedere al Sindaco" scrive nel suo messaggio "perché l'illuminazione nella zona Bellariva monte alle 21 circa non é mai accesa mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini con un buio pesto".





