Baseball, in gara2 San Marino domina il Padule (15-0 al sesto)

| 00:58 - 23 Aprile 2023

Il lanciatore Quevedo in azione.

Finisce con una “manifesta” al 6°, questa gara2 valevole per la seconda giornata di campionato. San Marino batte il Padule 15-0, resta imbattuto e comanda il girone A assieme a Macerata. Nella partita da segnalare le 15 valide totali dei padroni di casa, con menzione speciale per Rosales: 3/4 con 5 punti battuti a casa. Primo fuoricampo stagionale per Ericson Leonora. Lanciatore vincente Carlos Quevedo.



LA PARTITA. San Marino non riesce a capitalizzare una situazione di basi piene e un out al 1° (battuta in doppio gioco), ma segna al 2°. Con due out e le basi vuote, Epifano guadagna prima e seconda su errore della difesa, poi va a punto per l’1-0 sul singolo di Di Fabio. Al 3° è l’homer da due punti di Ericson Leonora a scrivere 3-0 a tabellone (in base c’era Lino con un doppio), col divario che comincia dunque ad allargarsi.



Al 4° la gara si spacca definitivamente in due grazie ai quattro punti segnati dall’attacco di casa. Si comincia ancora con due out e le basi vuote, si prosegue con doppio di Ferrini, singolo di Angulo, valida del 4-0 di Celli, base ball a Ericson Leonora, battuta in scelta difesa di Dudley Leonora per il 5-0 e singolo al centro di Rosales per i due punti del 7-0.



Sul monte di lancio Quevedo prosegue la sua gara impeccabile, mentre dal box di battuta sammarinese arriva un altro big inning al 5°. Ecco in sequenza singolo di Di Fabio e di Batista, 8-0 su lancio pazzo, base ball a Pulzetti e a Celli, errore su Ericson Leonora per il 9-0, valida di Dudley Leonora per il 10-0, volata di Rosales per l’11-0 e altro punto su lancio pazzo per il 12-0.



Al 6° arrivano i tre punti che portano il margine a 15 e dunque decretano la “manifesta”. Pulzetti comincia con un singolo, Celli ed Ericson Leonora lo seguono con due basi ball, poi lancio pazzo per il 13-0, base ball a Dudley Leonora e infine singolo di Rosales che chiude i conti sul 15-0.





Il tabellino



SAN MARINO BASEBALL – POL. PADULE 15-0 (6°)



PADULE: Faggi ec (0/3), Faticanti r (0/2), Valsecchi (Reggioli ss 0/1) dh (0/2), Ramirez 3b (1/3), De Aza es (1/3), Infante ss/l (1/2), Matricardi 2b (0/2), Ariani 1b (0/2), Parise ed (1/2).



SAN MARINO: Batista ed (2/5), Ferrini (Pulzetti 1/1) 3b (2/3), Angulo 2b/ss (1/4), Lino (Celli 1/1) dh (1/1), E. Leonora ec (1/3), D. Leonora 1b (1/4), Rosales r (3/4), Epifano (Lo. Di Raffaele 2b) ss (0/3), Di Fabio (G. Garbella 0/1) es (2/3).



SUCCESSIONE PUNTEGGIO

PADULE: 000 000 = 0 bv 4 e 3

SAN MARINO: 012 453 = 15 bv 15 e 0



LANCIATORI: Perez (L) rl 4, bvc 10, bb 2, so 1, pgl 6; Vassallo (r) rl 1, bvc 3, bb 2, so 1, pgl 3; Infante (f) rl 0.2, bvc 2, bb 3, so 0, pgl 3; Quevedo (W) rl 5, bvc 3, bb 1, so 7, pgl 0; Baez (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0.



NOTE: fuoricampo di E. Leonora (2p. al 3°); doppi di Ramirez, Ferrini e Lino.