Basket C Silver, i Titans cadono a Osimo

| 00:52 - 23 Aprile 2023

Macina.



L’EA Titano cade a Osimo dopo una partita sostanzialmente passata tutta a inseguire. I padroni di casa s’impongono 65-58 grazie alla buona vena di Elia (17 punti) e Riccardo Graciotti (11), oltre che di Armento (13). I Titans hanno avuto in doppia cifra capitan Macina (14), Frattarelli (11) e il solito Gamberini (15), ma non sono riusciti a infilare il break giusto per mettere la partita sui binari più congeniali.



Al di là di un primo quarto asfittico dal punto di vista offensivo, finito 16-10 per Osimo, nel secondo e nel terzo l’EA Titano combatte come sa, accorcia progressivamente e si trova in dirittura d’arrivo con la targa della squadra locale ben visibile (46-44 al 30’). Gli ultimi dieci minuti sono però del Basket Auximum, che porta a casa il referto rosa sfruttando anche la percentuale non sufficiente dei biancazzurri ai tiri liberi.

Il tabellino

BASKET AUXIMUM – EA TITANO 65-58



OSIMO: Loretani, Carancini, D. Carletti 3, Vignoni 2, Armento 13, Belli 9, E. Graciotti 17, Barletta 2, R. Graciotti 11, Pierucci 8. All.: R. Carletti.



TITANO: Borello, Palmieri 3, Gamberini 15, Macina 14, Frattarelli 11, Raschi 6, Riccardi, Zanotti 1, Pasolini 8, Lettoli. All.: Rossini.