Baseball, San Marino stende il Padule 9-0 in gara1

| 21:35 - 22 Aprile 2023

Finisce 9-0 gara1 di questa seconda giornata di campionato allo stadio di Serravalle. Il San Marino Baseball batte il Padule mettendo una grossa ipoteca sul match già nel primo inning, concluso con quattro punti segnati. Il divario si allarga col passare delle riprese, col monte di lancio in sicurezza e il box di battuta sempre pronto a colpire. Sulla collinetta il vincente è il quarto pitcher di giornata schierato da Doriano Bindi, Nicola Garbella, mentre in battuta va segnalato il quasi cycle di Federico Celli, che chiude con 3/4 con un singolo, un doppio e un triplo. Celli in tre partite batte 818, 9/11 in totale.



LA PARTITA. Si diceva del primo inning: Luca Di Raffaele lo gestisce con tre eliminazioni rapide, mentre l’attacco colpisce subito. Apre Batista con un doppio, lo segue in base Ferrini grazie a un errore della difesa e Angulo batte a casa l’1-0 con un singolo. Non solo, perché poi arrivano triplo da due punti di Celli per il 3-0 e doppio di Ericson Leonora per il 4-0.



San Marino segna poi altri due punti tra terzo e quarto inning. Al 3°, ecco doppio di Pieternella e singolo di Epifano per il 5-0, al 4° è la volata di sacrificio di Ericson Leonora (a basi piene) a firmare il 6-0. Sul monte la staffetta tra Luca Di Raffaele, Tognacci, Peluso e Nicola Garbella funziona bene, in attacco arrivano altri punti tra sesto e settimo. Al 6° ecco il 7-0 su una palla in scelta difesa di Pieternella a basi piene e l’8-0 sulla battuta di Pulzetti che provoca l’errore della difesa. Il 9-0 arriva al 7° ed è battuto a casa da Celli con un doppio. San Marino vince 9-0 gara1.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – POL. PADULE 9-0



PADULE: Faggi ec (0/4), Mateo (Matricardi 0/1) 2b (0/3), Valsecchi (Pena 0/1) 1b (1/3), Ramirez 3b (0/4), De Aza es (0/3), Marsili dh/l (1/3), Cerruti ed (0/3), Faticanti r (2/2), Reggioli ss (0/3).



SAN MARINO: Batista (G. Garbella 0/1) ed (1/3), Ferrini 3b (0/3), Angulo (Lo. Di Raffaele 1/1) 2b (1/4), Lino r (0/2), Celli dh (3/4), E. Leonora ec (1/4), D. Leonora 1b (1/5), Pieternella es (1/4), Epifano (Pulzetti 0/2) ss (2/3).



SUCCESSIONE PUNTEGGIO

PADULE: 000 000 000 = 0 bv 4 e 2

SAN MARINO: 401 102 100 = 9 bv 11 e 0



LANCIATORI: Martinez (L) rl 4, bvc 6, bb 6, so 1, pgl 5; Molina (r) rl 3, bvc 5, bb 2, so 0, pgl 3; Marsili (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Lu. Di Raffaele (i) rl 4, bvc 1, bb 0, so 6, pgl 0; Tognacci (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Peluso (r) rl 2, bvc 2, bb 0, so 4, pgl 0; N. Garbella (W) rl 2, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0.



NOTE: triplo di Celli; doppi di Faticanti, Batista, Celli, E. Leonora, Pieternella.