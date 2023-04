Rimini capitale italiana della cultura, la Regione pronta al sostegno

Attualità

Rimini

| 18:29 - 22 Aprile 2023





L'Emilia-Romagna farà "tutto il possibile" per aiutare Rimini nellla sua corso a Capitale Italiana della Cultura 2026. E' quanto scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Ora è ufficiale: Rimini candidata a Capitale italiana della Cultura per il 2026! - osserva -. Una vetrina per esporre l'enorme patrimonio architettonico, artistico e culturale della città. La Regione Emilia-Romagna - conclude Bonaccini - sarà impegnata a fare tutto il possibile per sostenere il progetto".