Calcio RSM, Juvenes Dogana-Cailungo: difendere o migliorare il nono posto

18:18 - 22 Aprile 2023



L'obiettivo è chiaro: difendere o migliorare la nona posizione sin qui acquisita, per accedere almeno al turno preliminare dei playoff. L'esito, invece, è tutt'altro che scontato, dato che le possibili combinazioni sono talmente tante e dai contorni così sfumati che è quanto mai complesso fare previsioni. La stagione della Juvenes Dogana si deciderà tutta nell'ultima giornata della stagione regolare, in cui i biancorossoblù si giocheranno l'accesso alla post season insieme ad altre sette squadre e, così come l'anno scorso, la sfida determinante sarà quella al Cailungo. Nel 2022 finì male, con un pareggio che estromise entrambe dalla corsa ai playoff alla penultima giornata, ma quest'anno lo scenario è assai diverso: solo il club di Serravalle può ancora centrare l'obiettivo, mentre i rossoverdi sono già eliminati. Lo sa bene anche Manuel Amati, allenatore della Juvenes Dogana, che sottolinea come i due campionati abbiano "dinamiche molto differenti" e che la squadra "non pensi minimamente alla scorsa stagione".



Per la sfida decisiva, la rosa biancorossoblù sarà quasi al completo: solo Giacomo Valentini e Alberto Baldazzi non rientreranno in gruppo, perché hanno ancora bisogno di qualche giorno per recuperare, e quindi potrebbero essere disponibili per gli eventuali playoff. "Nello spogliatoio c'è un clima quasi di curiosità nell'arrivare a quest'ultima giornata perché la classifica è talmente confusionaria da far ballare posizioni dal settimo al quattordicesimo posto - afferma Amati -. Già le partite del sabato delineeranno qualcosa, quindi siamo ansiosi di vedere come saranno gli accoppiamenti a fine anno".



Dopo la sconfitta con il Tre Fiori, l'allenatore aveva sottolineato la necessità di lavorare su alcuni aspetti, soprattutto mentali, per chiudere al meglio il campionato. Lavoro, secondo lui, poi svolto bene: "I ragazzi si sono allenati nel modo giusto. Tutti vorrebbero giocare questa gara decisiva, ma non è possibile, però il morale è buono. Siamo intervenuti sulle cose che volevamo sistemare, sia sotto l'aspetto mentale, sia sotto quello tecnico-tattico. Dovremo solo stare attenti a non farci ingannare dalla posizione in classifica del Cailungo che, anche se non ha più ambizioni playoff, né di abbandonare l'ultimo posto, vorrà provare a togliersi una soddisfazione. Perciò bisognerà partire molto concentrati, per evitare situazioni spiacevoli come l'andare in svantaggio, che metterebbe la partita su binari da evitare, in questo momento".