Al cinema Tiberio di Rimini il film 'La seconda via'

Attualità

Rimini

| 14:55 - 22 Aprile 2023

Cinema Tiberio di Rimini.



Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 24 a mercoledì 26 aprile è in programma, in prima visione, il film La seconda via di Alessandro Garilli con Ugo Piva, Nicola Adobati e Sebastiano Bronzati. Gennaio 1943, Fronte Russo. L'Operazione Barbarossa è stata una sconfitta, il Fronte Orientale è perso. I tedeschi non sono riusciti ad arrivare a Mosca e Leningrado. Anche a sud, molto più a sud, nella Stalingrado che doveva essere la via per il Caucaso, è tutta una fuga: le Panzerdivision arretrano, i romeni e gli ungheresi seguono. Ci sono anche gli italiani dell'8° Armata, l'Armata di Russia (ARMIR), che tra dicembre 1942 e gennaio 1943 sbandano, si difendono e continuano a marciare.

Un gruppo di Alpini della Compagnia 604 rimane isolato nello sterminato e glaciale inverno russo. Sono il Sergente Bisi, Ferri, Prati, Zaina e Artico, che con l'aiuto del mulo Remigio trasportano il febbricitante Tenente Sala. Vogliono solo tornare a casa.è il primo film centrato unicamente sui fatti del gennaio 1943, visti attraverso gli occhi di sei soldati aggrappati alla vita.