Riccione, due tartarughe liberate in mare davanti a un centinaio di persone

Attualità

Riccione

| 14:22 - 22 Aprile 2023





Questa mattina (sabato 22 aprile) sono stati completati i primi due rilasci di tartarughe del 2023, nei pressi del Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione: due esemplari di Caretta caretta, Mara e Maya, hanno ripreso la strada verso casa sotto gli occhi entusiasti di un centinaio di persone, tra cui circa 20 studenti in visita della New York University, sede di Firenze. Entrambe le tartarughe erano state catturate accidentalmente in reti a strascico durante delle attività di pesca professionale ma dopo un breve ricovero sono potute tornare nel loro ambiente naturale.



Mara, 72 chili per 85 cm di carapace, è stata dotata di un trasmettitore satellitare che permetterà ai ricercatori del progetto Life Medturtles (progetto europeo cofinanziato dal programma LIFE per la protezione ambientale, e di cui Fondazione Cetacea è partner) di studiare i suoi spostamenti e le sue abitudini in Mediterraneo.



Presenti all'emozionante momento la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l'assessore all'Ambiente Christian Andruccioli. "Con questa manifestazione pubblica il Centro di Recupero apre ufficialmente la stagione delle visite guidate agli animali ricoverati: le persone interessate potranno prenotare la propria esperienza chiamando il numero 3714586027 oppure al fisso 0541691557", scrive in una nota la Fondazione Cetacea.