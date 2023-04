Calcio C, Rimini-Montevarchi. Gaburro: 'L'obiettivo è una prestazione importante'

Sport

Rimini

| 14:00 - 22 Aprile 2023

Marco Gaburro.

Ce la farà il Rimini seppure sulla linea del traguardo a centrare nel ritorno una vittoria tra le mura del Neri? E' l'interrogativo della vigilia di Rimini-Monteverachi di domenica (14,30), ultima partita di campuionato, partita che dovrebbe regalare i playoff alla squadra di Gaburro: può bastare un punto per chiudere al decimo posto indipendentemente dal risultato della Recanatese. In caso di vittoria, invece, i biancorossi potrebbero invece scalare una o due posizioni in caso di passi falsi di Lucchese (in casa con l’Olbia) e Siena (in casa con la Virtus Entella), entrambe a quota 48. Mancherà Haveri, infortunato.







Il tercnico Marco Gaburro: “Un conto è l’accesso ai play off un conto è la partita. Dobbiamo centrare il traguardo con una prestazione importante e chiudere nel migliore dei modi la regular season. Il Montevarchi va rispettato, è evidente che ha avuto delle difficoltà, ma ha i suoi valori, ha giocatori che sanno metterti in difficoltà. L'approccio deve essere quello della partita contro il Fiorenzuola. Fare una partita buona e risultato ci darà la spinta per la settimana successiva (il 30 sfida playoff in trasferta) a cui arrivare con la carica giusta”.





Che Montevarchi si aspetta tenuto conto che i toscani sono già in serie D?



“Si schiererà con la sua formazione migliore in questo momento, è una squadra che non ha mai fatto calcio speculativo”.





Gaburro, quale sarà il suo futuro. C'è in ballo la riconefrma?

“Non riesco io a guardare oltre, io sono concentrato su questa partita: dobbiamo centrare l'obiettivo. Il resto si valuterà. Io non ho affatto il pensiero sul dopo, ma solo sull’immediato e il bilancio complessivo si potrà fare solo a bocce ferme fermo restando che qualcosa di meglio lo avremmo potuto fare tutti”.