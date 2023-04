Rimini, auto passa con il rosso e sfiora collisione con lo scooter di un Rider

Cronaca

Rimini

| 13:01 - 22 Aprile 2023

Per concessione dell'ufficio stampa del Comune, il quasi incidente tra l'auto e il rider.



Una Fiat Panda passa con il rosso e sfiora un rider che, a bordo del suo scooter, stava attraversando perpendicolarmente l'incrocio, con il semaforo verde nella strada di sua provenienza. Poteva essere un incidente gravissimo, ma per fortuna non ci sono state conseguenze. I fatti sono avvenuti in viale Siracusa, all'incrocio con via Tommaseo, alle 20 di lunedì 17 aprile. L'intera dinamica è stata ripresa dalle telecamere della Polizia Locale poste lungo le arterie cittadine.



E proprio partendo dalla stigmatizzazione di questo possibile grave incidente, l'amministrazione comunale ha tracciato un bilancio delle infrazioni rilevate dai Vista Red. Nel primo trimestre del 2023 (1 gennaio – 31 marzo) rilevate 1211 infrazioni dell'art. 146 comma 2° (superamento della riga di arresto con luce semaforica rossa, con sanzione di 42 € più decurtazione di due punti dalla patente) e1860 infrazioni dell'art. 146 comma 3° (prosecuzione della marcia con luce semaforica rossa con sanzione di 167 € più decurtazione di sei punti dalla patente e sospensione della stessa in caso di recidiva nel biennio).

Nel 2022 le violazioni riprese in totale dagli 'occhi elettronici' sono state 14.185.