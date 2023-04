Novafeltria, pecorino di fossa e balsamo di Cagliostro: Fatima vince ‘Degustando il talento’

Attualità

Novafeltria

| 11:10 - 22 Aprile 2023

La studentessa vincitrice con gli insegnanti.

Un grande risultato per l’indirizzo Enogastronomico Tonino Guerra di Novafeltria: Fatima Bedni, studentessa di classe quarta, ha ottenuto il primo premio alla competizione “Degustando il talento” tenutasi il 12 Aprile 2023 presso Alma (Accademia Internazionale di Cucina Italiana) a Colorno (PR).

Accompagnata dai docenti Raffaello Arpino e Karin Gobbi, Fatima ha presentato l’abbinamento di un prodotto caseario tipico regionale ed una bevanda scegliendo il “pecorino di fossa Ambra di Talamello” e il liquore “Balsamo di Cagliostro” prodotto dal liquorificio “Leardini” di San Leo.



Il concorso, organizzato dal Rotary Emilia Romagna e San Marino in collaborazione con ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, si pone come obiettivo la valorizzazione della conoscenza del prodotto tipico dell’Emilia Romagna e il sostegno e la promozione, in ambito scolastico, del “Made in Italy”.



Gli allievi delle classi quarte di 16 Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e Ristorativi dell’Emilia Romagna e San Marino si sono cimentati nella presentazione multimediale di un prodotto caseario regionale scelto e della bevanda in abbinamento. Solo tre istituti sono giunti alla fase finale e Fatima ha ottenuto il primo posto vincendo due importanti premi: la partecipazione alla Summer school di una settimana ed uno stage curricolare di 2 settimane in ALMA

Si conferma, con la partecipazione a questa iniziativa, la mission dell’Istituto alberghiero di Novafeltria: approfondire la cultura enogastronomica attraverso la valorizzazione delle eccellenze del territorio.