Cattolica, l'Ordinanza Balneare 2023 estende il servizio di salvataggio

| 10:52 - 22 Aprile 2023

Spiaggia di Cattolica.

Il conto alla rovescia per l’avvio della stagione estiva è iniziato, a confermarlo è arrivata nei giorni scorsi la pubblicazione da parte dell’Amministrazione dell’ordinanza balneare per la disciplina dell’esercizio delle attività di spiaggia e dell’uso del demanio marittimo. “Il nuovo documento conferma anche per il 2023 - sottolinea l’Assessora al Demanio Claudia Gabellini - le principali regole che consentiranno di vivere la spiaggia in maggiore sicurezza, con attenzione particolare all’ambiente, ed alti standard qualitativi”.



Ma non è tutto. Al documento principale si aggiunge una seconda ordinanza integrativa attraverso la quale viene esteso il servizio di assistenza bagnanti sino al 17 settembre. L’avvio è previsto, invece, per il prossimo 27 maggio. “Un’azione – sottolinea la Gabellini - che ci accomuna alle altre amministrazioni limitrofe e con l’obiettivo dichiarato di garantire il salvamento in maniera omogenea lungo la costa, prolungare la stagione aggiungendo valore all’offerta turistica, assicurando spiagge ancora operative, sicure e fruibili in tranquillità”.



Per il resto viene mantenuto l’impianto del documento dello scorso anno con le sue “migliorie”. Per ciò che riguarda il rispetto ambientale, “non sarà possibile fumare sulla battigia e nelle aree giochi. Permane il divieto assoluto - conferma la Gabellini - di utilizzare contenitori in vetro per le somministrazioni. Al bando la plastica usa e getta di bicchieri e cannucce, ad esempio, che dovrà essere sostituita esclusivamente da materiali biodegradabili e compostabili”.



Le distanze minime tra ombrelloni della stessa fila, tra file di ombrelloni o altri sistemi di ombreggio vengono indicate in 12 metri quadrati. Tali limiti di superficie minima possono essere ridotti, secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Emilia-Romagna, garantendo tuttavia un’area di distanziamento non inferiore a 10 metri quadrati fra i sistemi di ombreggio. Per l’aspetto della sicurezza, già dallo scorso anno si era incrementata la presenza di defibrillatori da ubicare ogni due postazioni di salvamento.



Consentita e promossa l'attivazione di un servizio di delivery su ordinazione all'ombrellone-lettino. Il servizio di delivery è consentito presso gli stabilimenti balneari, previo accordo con i concessionari, esclusivamente per le imprese abilitate alla somministrazione. In ogni caso la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente contenitori biodegradabili e compostabili con divieto assoluto di utilizzare contenitori in vetro.



Infine l’Assessora Gabellini non tralascia l’invito a vivere al meglio gli spazi urbani e soprattutto il nuovo lungomare Rasi-Spinelli, “per il quale – sottolinea – sono state previste nuove rastrelliere per le bici lungo il camminamento che fiancheggia gli stabilimenti balneari, proprio al di sotto della passeggiata pedonale. Abbiamo richiesto ai bagnini di implementare le rastrelliere per il posizionamento delle biciclette di chi si recherà in spiaggia presso gli stabilimenti. Questo per lasciare liberi i passaggi, ma anche per avere una camminata meglio fruibile e possibilmente senza bici posizionate lungo le ringhiere”.



“L’augurio è che possa essere una stagione positiva per i nostri imprenditori balneari e per tutti i numerosissimi turisti che, nei prossimi mesi, trascorreranno le proprie vacanze a Cattolica”, conclude la Gabellini.