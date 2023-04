Valmarecchia: Romagna valore diventa una carta 'fisica' e sarà attiva dal primo maggio

Attualità

Valmarecchia

| 10:30 - 22 Aprile 2023

Le titolari dei VR point.

Mille card brandizzate Valore Romagna, con cui fare la spesa, andare dal macellaio,

al ristorante o cambiare le gomme della macchina. Una vera e propria rivoluzione che

dal 1 maggio, seguendo il solco tracciato dalla SMaC di San Marino, consentirà

anche alle persone meno affini con lo strumento digitale e soprattutto nelle zone più

periferiche di ricaricare il proprio borsellino elettronico e aiutare il territorio. "Non è

solo una questione di alfabetizzazione digitale", spiegano. "Purtroppo in

Valmarecchia esistono ancora troppi problemi infrastrutturali e una connesione

internet a macchia di leopardo".



Ma nell'era di Amazon e dei mega store esiste davvero una formula per difendere il

commercio di prossimità? "Il marketing del pietismo e la polemica futile sui social

non sono sufficienti a cambiare l'abitudine delle persone". Valore Romagna, startup

innovativa nata a novembre 2022 per rilanciare i consumi in Valmarecchia, propone

la sua ricetta. "E' semplice. Bisogna dare un motivo in più alle persone per scegliere i

negozi di paese".



Come? Intanto Valore Romagna comincia con lo snocciolare i suoi numeri: nei primi

cinque mesi di test (novembre-marzo) sono quasi 2000 gli utenti registrati sull'app,

con 122 attività commerciali affiliate e più di 3000 transazioni effettuate. "Bisogna

crescere, non basta. Ma la direzione è quella giusta", fanno sapere Marco Fratta,

Simone Bertozzi e Basilio Martorana, i tre soci fondatori. "Con Valore Romagna le

persone fanno acquisti sul territorio perchè concretamente risparmiano, aiutano lo

sport e fanno beneficenza. Oltre chiaramente a dare una mano al tessuto economico

del nostro territorio, fatto di tante micro imprese che oggi, tra i costi lievitati

dell'energia e delle materie prime, fanno sempre più fatica".



Per le attività commerciali diventa quindi uno strumento fondamentale per

intercettare nuovi clienti e fidelizzare il proprio pubblico, con la possibilità di

veicolare promozioni mirate e targetizzate. Un vero e proprio programma fedeltà,

come quello messo in campo spesso dai grandi marchi. Ma con una dimensione

plurale. Un vero e proprio programma fedeltà di territorio.



E dal 1 maggio, per venire incontro anche alle difficoltà di connessione sul territorio, sarà possibile ricaricare il proprio borsellino elettronico semplicemente mostrando una carta fisica. "Valore Romagna, che continua a fare dell'educazione digitale la propria mission, resta un' applicazione mobile. Ma per venire incontro a tutte le esigenze sarà possibile, nella fase di ricarica, mostrare anche la nuova card.

Naturalmente chi è più smart può continuare a farlo tranquillamente in modo veloce

inquadrando i QRCode esposti nei vari negozi affiliati".



Per ricevere la propria VR card basta recarsi dal 1 maggio presso uno dei VR point

sparsi su tutto il territorio: il negozio Revenge a Santarcangelo, il Bio Market di

Villa Verucchio, il bar Alchimia a San Leo, 101 Caffè di Roberta Pastorelli a

Novafeltria, Giulifiori sempre a Novafeltria e La Pulce di Lulù nel borgo di

Pennabilli.

Per ulteriori informazioni basta mandare una mail info@valoreromagna.com