Rimini, premiate cinque scuole che hanno partecipato alla Kid's Run

Attualità

Rimini

| 10:19 - 22 Aprile 2023

Un momento della premiazione.

Premiate venerdì nella sala giunta del Comune di Rimini le cinque scuole riminesi tra quelle che hanno partecipato, all'ultima edizione "Kid's Run" , gara - svolta il 25 marzo scorso - che, all'interno della della manifestazione sportiva Rimini Marathon, è dedicata proprio ai più piccoli dai 6 agli 11 anni, su un circuito cittadino di 1 km che ha visto anche per i giovani runner l'arrivo sotto l'Arco d'Augusto. Presenti, oltre le scuole premiate e i rappresentanti di Rimini Marathon, anche Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini e Tonino Bernabè, in rappresentanza di Romagna Acque, tra gli sponsor e sostenitori dell'iniziativa.



All'incontro erano presenti anche i rappresentanti del raduno nazionale di "spingitori" di carrozzine.



Come ogni anno gli organizzatori hanno dedicato, per le prime cinque scuole con il maggior numero di partecipanti, dei buoni in materiale didattico da utilizzare presso la Cartoleria "Il Duomo" partner storico dell'evento.





Le scuole premiate sono state Alba adriatica, Toti, Fellini, Montessori e Maria ausiliatrice.





"Non una premiazione come le altre – ha ricordato la vicesindaca Chiara Bellini - perché la Kid's Run unisce il momento sportivo a quello educativo, esaltando il valore della partecipazione su quello della competizione. Un momento che si conferma e cresce di anno in anno grazie alla passione e all'impegno che unisce gli organizzatori della Rimini marathon ai docenti e alle dirigenti delle nostre scuole, a cui va il ringraziamento della nostra Amministrazione".