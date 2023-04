In Valmarecchia si studia per diventare ‘giardinieri d’arte’

Attualità

Novafeltria

| 10:06 - 22 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

In partenza in Valmarecchia un progetto formativo per “giardinieri d’arte”, specializzati per intervenire su giardini e parchi storici.

L’attività formativa, il cui soggetto titolare è la Fondazione Valmarecchia si svolgerà nel territorio della Provincia di Rimini e limitrofo.

L’operazione è stata approvata con DGR 399 del 20/03/2023 della Regione Emilia-Romagna.



Le attività teorico-pratiche prevederanno lezioni presso la Fondazione Valmarecchia a Novafeltria e l’Istituto Tecnico Agrario Garibaldi-Da Vinci di Cesena. Inoltre si effettueranno uscite laboratoriali presso l’Orto Botanico dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, alcune strutture gestite da Atlantide Soc. Coop. Sociale P.A. e da La Fraternità Soc. Coop. Sociale A.R.L.



Numerosi sono i partner istituzionali che hanno aderito all’iniziativa: Unione di Comuni Valmarecchia, Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello, GAL Valli Marecchia e Conca, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Bellaria Igea Marina, Comune di San Mauro Pascoli, Italia Nostra-Valmarecchia, Società di studi storici per il Montefeltro, Associazione Culturale Tonino Guerra, Coldiretti Rimini.

Il Castello di Santarcangelo di Romagna e il Monastero Immacolata di Santarcangelo di Romagna hanno messo a disposizione le proprie strutture per esercitazioni pratiche.

I partner Soc. Agr. Vivaio F.lli Pesaresi, Società Agricola Bilancioni, Vivai Centroflora di Greggi G. & C. Soc. Agr. si sono resi disponibili per ospitare i corsisti in stage presso le proprie aziende.



Una importante rete territoriale che contribuirà a formare questa importante figura professionale grazie alle risorse del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 1- Componente 3 - Investimento 2.3 e dal Programma Regionale FSE+.



Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.



La durata è di 600 ore, 300 di aula/pratica e 300 di stage.

Le iscrizioni sono aperte fino al 28/04/2023 e sarà avviato ad inizio maggio 2023.



Qui tutte le informazioni