Un Mare di Cinema": Bellaria Igea Marina ospita l'unico drive-in nautico dell'estate 2023

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 08:12 - 22 Aprile 2023

Un Mare di cinema_@ph.F.Giorgetti.

Sabato 13 maggio alle ore 21.00 si terrà a Bellaria Igea Marina, il drive-in nautico, chiamato "Un Mare di Cinema", in occasione dell'apertura dell'estate 2023 e dell'edizione del Bellaria Film Festival. L'evento è curato dalla Fondazione Verdeblu in collaborazione con Approdi srl, Circolo Nautico e Diportisti e con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina. Il pubblico può partecipare gratuitamente prenotando presso la Fondazione Verdeblu e salendo sulle barche messe a disposizione dai circoli nautici della città.



La serata prevede la proiezione del film "Bim, bum, bam", diretto da Aurelio Chiesa nel 1981 e ambientato sulla Riviera romagnola degli anni '60. La commedia racconta la storia di tre giovani amici che cercano di entrare nella squadra locale di serie A. L'evento ha ottenuto un grande successo nel 2022 e si auspica di avere più barche a disposizione quest'anno per soddisfare il maggior numero di partecipanti possibile.