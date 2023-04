Sospesi 2.800 integratori alimentari: non conformi alle normative sulla salute pubblica

Cronaca

Repubblica San Marino

| 07:59 - 22 Aprile 2023

L’operazione condotta dalla Polizia civile foto di repertorio.

Il 20 aprile scorso, durante un controllo di routine nella Repubblica di San Marino, la Polizia Civile e il Dipartimento Prevenzione dell'Iss hanno fermato circa 2.800 confezioni di integratori alimentari presso un'attività di commercio all'ingrosso e online. Questi integratori alimentari, secondo il personale sanitario e le forze dell'ordine, non rispettavano le normative vigenti in materia di salute pubblica, per cui sono stati sospesi cautelativamente. Attualmente sono in corso ulteriori verifiche, come indicato in un comunicato stampa della Polizia Civile.