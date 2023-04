Eccesso di ira e scuse pubbliche: il figlio di Costacurta chiede perdono alla polizia di Stato

Cronaca

Riccione

| 07:26 - 22 Aprile 2023

Instagram.

Achille Costacurta, il figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, ha chiesto scusa alla polizia di Stato tramite un post su Instagram in cui ha pubblicato un semplice messaggio su sfondo nero accompagnato da tre cuoricini. Questo avviene dopo che il 18enne è stato denunciato per aver colpito un vigile urbano a Milano durante una notte di follia. L'episodio è avvenuto quando Achille si trovava in un taxi e ha cominciato ad agitarsi, causando preoccupazione alla conducente che ha deciso di chiedere aiuto ai vigili urbani. Dopo aver colpito l'agente, Achille è stato portato in un ufficio arresti della polizia locale e denunciato per resistenza e lesioni. Nonostante abbia rivolto le scuse alla polizia di Stato invece che alla polizia locale, sembra che il giovane abbia finalmente preso coscienza dei suoi errori.