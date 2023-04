Il triathlon torna a Gatteo con la prova sprint e Olimpico, 350 gli atleti in gara

Sport

Gatteo

| 20:52 - 21 Aprile 2023

La partenza della scorsa edizione.

Tutto pronto per la sesta edizione del Triathlon Rubicone Gatteo, la gara di triathlon su distanza sprint che si svolgerà domenica 23 Aprile ai Giardini Don Guanella – Gatteo

Mare. Numeri importanti per questa sesta edizione: saranno 350 gli atleti al via provenienti da tutta Italia, che si daranno battaglia affrontando 750 metri di nuoto, 20 KM di frazione ciclistica e 5 KM di corsa.



Alla conferenza Stampa di presentazione della manifestazione presso il Park Hotel Morigi di Gatteo Mare parla soddisfatto tra gli organizzatori Daniele Tosi di Grip Dimension che conferma il successo del Triathlon Rubicone Gatteo: “i numeri in crescita ci dimostrano che la gara piace agli atleti che la scelgono da tutta Italia per il loro inizio di stagione. La Romagna si conferma culla naturale per gli sport di endurance: proprio pochi giorni fa abbiamo percorso queste strade in bicicletta con Justine Mattera, triathleta e volto noto tv e il grande campione di ciclismo Cadel Evans, a riconferma dell’interesse che questa zona turistica suscita nel mondo dello sport.”



“Ci aspettiamo una bella domenica di sport” fa eco Gianni Tosi di Nob, l’Asd che organizza l’evento “Questa sesta edizione ha tutti gli ingredienti per riconfermare il nostro desiderio di fare bene. Come ogni anno daremo il massimo per regalare agli atleti un evento indimenticabile. Vi aspettiamo tutti!”. Presente in conferenza stampa il Sindaco di Gatteo Roberto Pari, soddisfatto della collaborazione con Nob e dei risultati dell’edizione 2023: “Noi crediamo nel triathlon e vogliamo che la manifestazione cresca; per questo riconfermiamo ogni anno il nostro appoggio”. Domenica mattina la prima partenza della batteria sarà quella femminile.