Calcio giovanile, a San Piero in Bagno torneo con 50 squadre (cinque categorie): 75 partite

Sport

Cesena

| 18:39 - 21 Aprile 2023

Da mesi la macchina organizzativa è in pieno movimento e sta mettendo a punto i dettagli. Dal 15 maggio al 18 giugno allo stadio di San Piero in Bagno si svolge la 23esima edizione del torneo di calcio giovanile intitolato alla memoria di Primo Crociani, Andrea Bergamaschi ed Ennio Puzzolo, rispettivamente vice presidente del club, giovane calciatore scomparso a vent'anni e storico segretario). In campo 50 squadre tra cui ovviamente quelle della Sampierana in rappresentanza di 17 club delle province di Forlì-Cesena, Arezzo, Perugia e Rimini. Le categorie sono: Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Sono 75 le partite in calendario.



Tra gli altri, dei club romagnoli da segnalare: Duemme, Gatteo, Novafeltria, Edelweiss. In campo anche una squadra del Forlì Calcio, squadra di serie D.



I gironi sono formati da tre o quattro squadre con la prima classificata (e la migliore seconda) al turno successivo. Una manifestazione importante, bene organizzata, che nel corso degli anni ha acquistato sempre più importanza e prestigio tanto che non è stato possibile soddisfare tutte le domande di partecipazione pervenute.



Il torneo è gratuito sia per quanto riguarda l'iscrizione sia per l'ingresso al campo. Si comincia il pomeriggio alle 18 fino alle 23 praticamente tutti i giorni e allo stadio sarà in funzione anche uno stand gastronomico.



“Il torneo è il fiore all'occhiello della nostra società – dice il segretario Massimo Bragagni che assieme al vice presidente Loris Pungelli sono gli organizzatori – resa possibile grazie ai nostri sponsor: Soms, B&B di Bartolini Bernardo e Samuele ed Emmea. E' un momento di socialità nel nome dello sport molto importante: a conti fatti, sono circa ottomila le presenze sul territorio di San Piero tra atleti, dirigenti, genitori e spettatori. Peccato avere solo un campo da gioco a disposizione altrimento il numero delle squadre sarebbe stato ben maggiore”.