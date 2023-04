Ragazzino 12enne investito in bicicletta: ricoverato con l'elisoccorso

Cronaca

Montefiore Conca

| 17:22 - 21 Aprile 2023

Le immagini dell'incidente avvenuto a Montefiore Conca.

Un ragazzino in bicicletta è stato investito sulla Provinciale di Montefiore Conca in località Serra di Sotto, nei pressi della Dolciaria Rovelli. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi (21 aprile) intorno alle ore 16. Secondo un prima ricostruzione il ragazzino 12enne in sella alla sua mountain bike stava provenendo da una strada secondaria quando, immettendosi sulla principale, è stato colpito da una Fiat Punto venendo sbalzato contro il parabrezza della vettura. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Dopo i primi accertamenti il medico ha disposto in via precauzionale il ricovero in ospedale con l'elisoccorso. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Morciano di Romagna.