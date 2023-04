Riccione, Giulio Mignani lascia Forza Italia e approda a Fratelli d'Italia

Attualità

Riccione

| 15:51 - 21 Aprile 2023

Giulio Mignani e Beatriz Colombo.





Giulio Mignani lascia Forza Italia per approdare a Fratelli d'Italia. Marito di Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d'Italia, suo collaboratore e consigliere comunale a Riccione, Mignani spiega le ragioni in una nota stampa: "A quasi un anno dalle ultime elezioni è giunta l'ora per me di compiere un passo in una direzione diversa. La politica è sempre stata per me una passione e lo dimostrano i quasi 15 anni di impegno su vari fronti e a volte é necessario un cambiamento per poterla soddisfare". Fratelli d'Italia, spiega, "ha assunto l'identità di un grande partito di centrodestra, in cui l'ala liberale e conservatrice è ben rappresentata". Le idee di Mignani "non sono cambiate, né la motivazione", ma spiega di aver sentito la necessità "di poterle mettere a frutto con spirito di servizio", con un passaggio che "consentirà do continuare a fare quello che mi appassiona e che spero possa anche essere utile" per il territorio riccionese e riminese.