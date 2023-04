Perticara, ruspe in azione sul vecchio museo. Sindaco: "Sul futuro dell'area valuteremo con i cittadini"

Attualità

| 15:39 - 21 Aprile 2023

Ruspe in azione nell'area dell'ex museo di Perticara, Novafeltria PH ROBERTO DELFINI.



È partito a Perticara di Novafeltria l'intervento di demolizione del vecchio museo, una volta deposito della miniera. L'edificio, che si trova sulla strada che conduce al monte Aquilone, da diversi decenni era utilizzato dal Comune di Novafeltria come deposito di biciclette e scooter posti sotto sequestro, e in alcune occasioni era stata anche oggetto di atti di vandalismo.



"Era un intervento programmato da un paio di anni - evidenzia il sindaco Stefano Zanchini - ma burocrazia e ricorsi hanno rallentato". Terminata la demolizione, verrà dunque ricavata una superficie a disposizione della collettività. "A quel punto cercheremo di capire con i cittadini di Perticara come utilizzarla", precisa il sindaco Zanchini.