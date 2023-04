Basket C Silver, EA Titano sabato a Osimo: tre gare al rompete le righe

Sport

| 14:53 - 21 Aprile 2023

Tre gare al rompete le righe. Tre partite da giocare per onorare al massimo un campionato che per i Titans ha già emesso, sabato scorso, il verdetto più importante, quello del matematico arrivo tra le prime sei squadre e dunque della promozione in C Unica.



Macina e compagni sono attesi dalla sfida di Osimo. La gara tra Basket Auximum ed EA Titano si giocherà domani alle 18, nello specifico al PalaBaldinelli della città marchigiana.



Osimo, reduce da cinque sconfitte, è al dodicesimo posto in classifica con i suoi 18 punti, frutto di 9 vittorie e 16 sconfitte. Per l’EA attualmente un quarto posto a quota 34 (17 successi e 8 ko) in coabitazione con Recanati e Gualdo.



Titans col quinto attacco (73.6) e la sesta difesa (65.9) del campionato. Osimo con l’undicesimo attacco (67.2) e con la nona difesa (71.8). All’andata i biancazzurri si imposero in maniera netta, con un 80-62 nel quale fu Gamberini a fare la parte del leone (23 punti), seguito a ruota da Fusco (17). Dall’altra parte 14 di Pozzetti.



Dopo Osimo, l’EA Titano ospiterà Falconara e poi sarà a Spoleto per l’ultima di campionato.