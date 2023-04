Bellaria, riqualificazione scolastica: la nuova primaria di via Bellini il fiore all'occhiello

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:29 - 21 Aprile 2023

Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina.







"Le scuole del futuro a Bellaria Igea Marina: i progetti del PNRR". L'amministrazione comunale di Bellaria farà il punto dei lavori di riqualificazione scolastica in un incontro al Palazzo del Turismo, alle 18.30 di giovedì 27 aprile. Un pacchetto di opere da quasi 9 milioni di euro, come spiega il sindaco Filippo Giorgetti. Fiore all'occhiello la nuova scuola primaria in via Bellini, dove sorgeva il centro tennis oramai dismesso. "Una struttura moderna e funzionale, fondamentale per aumentare gli spazi didattici cittadini e che sarà perfettamente integrata, anche con interventi ad hoc, con il tessuto urbano, stradale e di piste ciclabili che circonda l’area”, evidenzia il sindaco.



Un altro importante intervento sul tavolo dell’incontro pubblico di giovedì riguarda “i lavori di ampliamento, ammodernamento, efficientamento energetico e ulteriore messa in sicurezza della scuola primaria Ferrarin. Un'altra opera attesa e di cui la città ha bisogno". "Da sottolineare - conclude il primo cittadino - come i due interventi principali sul piatto in tema di edilizia scolastica, la realizzazione della nuova scuola in via Bellini e la profonda rigenerazione strutturale della Ferrarin, muovano da sole la ragguardevole cifra di quasi 7 milioni di euro”.