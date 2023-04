Rimini, lavori fanno traslocare classi dell'Einstein: 'Ma niente lezioni pomeridiane'

Attualità

| 14:11 - 21 Aprile 2023

Liceo scientifico Einstein di Rimini.



Nessun turno pomeridiano per gli alunni delle dodici classi del liceo scientifico Einstein di Rimini che saranno costrette al trasloco per due anni, per lavori di riqualificazione dell'immobile finanziati da fondi Pnrr.



L'annuncio arriva dal sindaco Sadegholvaad durante l'ultimo consiglio comunale, a fronte di tre diverse interrogazioni presentate dai consiglieri Nicola Marclelo, Gloria Lisi e Matteo Angelini. Il primo cittadino ha ribadito: meglio utilizzare i fondi del Pnrr ed effettuare i lavori di miglioramento sismico, garantendo nella scuola un insegnamento in piene condizioni di sicurezza, a costo di qualche disagio, che lasciare tutto come sta.



Precisato che l'ente preposto per dare risposte in manteria di edilizia provinciale sia la Provincia di Rimini, Sadegholvaad, in veste proprio di presidente di questo ente, ha annunciato l'esistenza di tre soluzioni. Nel dettaglio, è stata identificata "una soluzione che comunicheremo solo una volta contrattualizzata. Una soluzione in muratura, non quindi una proposta con elementi modulabili come tra le ipotesi presentate dai consiglieri di minoranza".



Per Sadegholvaad si è creato "un allarmismo ingiustificato" che peraltro "non ha aiutato nell'ambito delle trattative con i proprietari dell'immobile". La chiusura dell'accordo è imminente, la Provincia effettuerà quindi le comunicazioni al dirigente scolastico del liceo, a genitori e personale Ata.



