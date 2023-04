78° anniversario della Liberazione d’Italia: alle Officine Grandi Riparazioni la prima cerimonia di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:07 - 21 Aprile 2023

Celebrazioni del 25 aprile alle Officine Grandi Riparazioni, Rimini.

Si è svolta questa mattina (21 aprile), con la consueta cerimonia all’interno delle Officine Grandi Riparazioni, la prima cerimonia riminese in ricordo della liberazione d’Italia. Un importante momento che anche i ferrovieri dedicano al ’25 aprile’, deponendo una corona d’alloro al monumento dei caduti, che si trova all’interno dello stabilimento di via Tripoli.





Un momento celebrativo ormai tradizionale a cui, oltre alle maestranze e alla direzione dello stabilimento - rappresentata dall’Ing. Antonio Bernardini (Capo Impianto Ogr) - ha partecipato a nome del Comune di Rimini l’Assessora Francesca Mattei.

Alla celebrazione erano presenti anche Don Lauro Bianchi, che ha impartito la benedizione della corona, una delegazione dell’Anpi riminese, la Polizia Ferroviaria, l’Associazione “Dopolavoro ferroviario” e il Sindacato.





“Qui oggi ricordiamo - ha dichiarato l’Assessora Francesca Mattei durante la cerimonia - l'importante contributo che gli operai hanno dato, in stretta collaborazione con il Comitato di Liberazione Nazionale, alla lotta di Resistenza e alla liberazione di Rimini e dell'Italia dalla dittatura nazifascista. Dopo il 21 settembre 1944, giorno della Liberazione della nostra città, i ferrovieri contribuirono alla rinascita della nostra città, sacrificandosi per la ricostruzione delle Officine e partecipando attivamente alla distribuzione dei servizi essenziali. Oggi, in un mondo in continua evoluzione, abbiamo il compito di mettere in pratica il mandato che centinaia di migliaia di Partigiani di tanti Paesi europei ci hanno consegnato: difendere la democrazia e lottare per l’uguaglianza di tutte e tutti!”