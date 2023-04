Rimini, arriva il lungo weekend del 25 aprile fra passeggiate culturali e sport: il programma degli eventi

Eventi

Rimini

| 14:03 - 21 Aprile 2023

Domus del Chirurgo, Rimini.

Il lungo weekend del 25 aprile fra passeggiate culturali e attività sportive: dalla scoperta della Rimini sotterranea nella Domus del Teatro Galli, all’avvio delle iniziative sportive nella piazza sull’acqua, fino all’open day sulla spiaggia.



Per il lungo week-end del 25 aprile sono tante le opportunità per scoprire i tesori del centro storico, con i musei che saranno aperti anche lunedì 24 aprile, ma anche per fare sport all’aria aperta, tra la spiaggia, il Parco del Mare e i parchi cittadini.



Domenica 23 aprile, appuntamento con le visite guidate al Teatro Galli a cura dei Musei Comunali di Rimini. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Mentre nel pomeriggio di martedì 25 aprile sarà possibile ammirare l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli. Tre visite guidate gratuite per 3 gruppi di massimo 10 persone alla scoperta della Rimini sotterranea: la Domus del Teatro Galli.



I ‘city tour’ di VisitRimini, propongono ‘Le meraviglie di Rimini’ alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi (sabato 22 aprile) e la visita guidata incentrata sull’autentico gioiello del Rinascimento italiano, il Tempio Malatestiano (domenica 23 aprile). Da non perdere anche i tour dedicati a Fellini, a piedi, per una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande maestro (lunedì 24 aprile), o in bicicletta con il Fellini Bike tour (i sabati di aprile e maggio). In alternativa, domenica 23 aprile domenica è possibile anche fare un tour in bicicletta seguendo i percorsi ciclabili a ridosso delle antiche mura della città e fermandosi ad ammirare i luoghi più evocativi della città, con Guidopolis.

Rimane fisso infine, l’appuntamento del sabato pomeriggio dedicato alle famiglie con la visita guidata alla Rimini romana per bambini.



Tante le opportunità anche per chi vuole praticare sport e attività all’aria aperta: somenica 23 aprile sarà una giornata dedicata allo sport e al benessere anche in spiaggia con l'Open Day al Bagno Tiky 26, dove è possibile provare gratuitamente dal mattino alla sera, tutte le attività proposte nell'area sport del Bagno, dal crossfit alla camminata sportiva, dallo zumba al pilates, dal group cycling all'allenamento funzionale, tutte con istruttori sportivi certificati, per un’intera giornata all’insegna del benessere e del divertimento da vivere in spiaggia.



Non solo al mare, ma anche alla Piazza sull’acqua accanto al bimillenario Ponte di Tiberio, all’inizio del grande parco cittadino lungo il fiume Marecchia, proprio questo week-end, incominciano le lezioni di Yoga, per la ricerca del benessere psico-fisico, tenute sia in italiano e in inglese, a cura di Rimini Yogi. Inoltre nel parco la domenica è possibile prenotarsi per un "allenamento" di Camminata Metabolica, un mix di marcia, boxe e danza, capace di stimolare e potenziare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare circolazione e micro-circolazione. Martedì 25 aprile la piazza sull’acqua sarà animata invece da un evento speciale organizzato da Fluxo Mouvement, che propone la roda di Capoeira, per un pomeriggio insieme tra musica e acrobazie all’aria aperta.

Sono tante le iniziative per festeggiare la Festa della Liberazione a Rimini, a partire dalle celebrazioni ufficiali con la posa della corona al monumento della Resistenza, l’orazione celebrativa, la pedalata ecologica per le vie della città giunta alla 30^ edizione (Rimini in bici), e il racconto poetico sulla vita di Germano Nicolini, protagonista della Resistenza al Teatro degli Atti.



La giornata del 25 aprile vedrà protagonista anche la musica con il concerto gratuito di Frankie hi-nrg mc, l’eclettico rapper italiano, sulla scena da oltre 20 anni, invitato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori per riproporre i suoi grandi successi. Un pomeriggio di musica al Parco della Serra Cento Fiori, con la finale del contest ChiAmaLaCittà di cantanti e band emergenti e in chiusura DJ Muna feat. Ale Pagliarani Sax. Intorno i food truck del Festival Internazionale del cibo di strada, che anima il Parco della Serra Cento Fiori per l’intero week-end, da sabato 22 a martedì 25 aprile.



Ecco il calendario dei principali eventi:



da venerdì 21 a domenica 23 aprile 2023

Palazzo dello Sport - RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

XII Adidas Open Italia Karate

Rimini diventa capitale del karate con il grande evento sportivo Adidas Open Italia Karate, giunto quest'anno alla XXII edizione. 1.900 gli iscritti della scorsa edizione in rappresentanza di ben 285 club e un centinaio di ufficiali di gara impegnati nelle tre giornate.

Info: 0541 395698 (RDS Stadium) www.sportdata.org/karate<http://www.sportdata.org/karate>



22 - 23 aprile 2023

Viserba di Rimini, Piazza Pascoli e Lungomare Via Dati

Epoca di Vino

Manifestazione di auto d’epoca e degustazione di vini con animazioni, gastronomia e sfilata di auto d’epoca sul lungomare fino al porto e ritorno. Le auto rimarranno in esposizione sul Lungomare per l’intera giornata. Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/<http://www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/>



22 - 25 aprile 2023

Palasport Flaminio e palestre varie, via Flaminia, 28 – Rimini

15° Memorial "Claudio Papini"

Torna l'appuntamento con il Memorial "Claudio Papini", indimenticato maestro di basket, dedicato alla pallacanestro giovanile, giunto quest'anno alla 15° edizione. Le categorie in gara vanno dagli Aquilotti (nati nel 2012) agli Under 16. Le gare hanno inizio nel pomeriggio del 22 aprile fino alla mattina del 25 aprile con le finali e le premiazioni.

Info: www.insegnarebasket.it/15-memorial-claudio-papini-2023<http://www.insegnarebasket.it/15-memorial-claudio-papini-2023>



sabato 22 aprile 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continua “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga. Da quest’anno la rassegna ha una forma aperta, non più un ciclo stagionale ma un cartellone aperto con continuità tutto l’anno.

Sabato 22 aprile, Pier Giorgio Pasini presenta, in dialogo con Annamaria Bernucci,

Vicende del patrimonio artistico riminese, Panozzo, 2010

Ore 17.00 Ingresso libero Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it<http://www.bibliotecagambalunga.it/>



22 – 23 aprile 2023

Rimini, Ponte Tiberio e Piazzale Boscovich

Raduno moto d'epoca

40° Raduno motociclistico ‘Il Primavera di Augusto Farneti’

Un raduno per moto d'epoca e d’interesse storico collezionistico, costruite entro il 1963, organizzato dallo sport club "Il Velocifero". Il raduno è inserito nel circuito internazionale ‘Il Tricolore’ e promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico. Info: www.ilvelocifero.com<http://www.ilvelocifero.com>



da sabato 22 a martedì 25 aprile 2023

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Festival Internazionale del cibo di strada

4 giornate di intrattenimento con musica dal vivo, dj set, jam session, artisti di strada presentazioni di progetti sociali delle associazioni del territorio, food truck e mostra mercato.

Orario: sabato 22 aprile dalle 11 alle 23; domenica 23, lunedì 24, martedì 25 aprile dalle 11 alle 23 Ingresso libero



lunedì 24 aprile 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico

E piovevano raggi di sole – Storia vera di un eroe antifascista

Docu-film di Tito Giliberto alla Cineteca Comunale

Alla vigilia dell’anniversario della Liberazione, la Cineteca del Comune di Rimini in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Provincia di Rimini e Amarcort Film Festival presenta:

E piovevano raggi di sole – Storia vera di un eroe antifascista, (Italia 2023, 40’), raccontata da Giovanni Grasso autore del romanzo storico "Icaro, il volo su Roma".

Riprese, testi, voce, recitazione e montaggio di Tito Giliberto; realizzazione di SuperArtFlix e YouTito per Decalogo SelfFilm.

Il documentario è incentrato sulla vita di Lauro De Bosis, giovane poeta antifascista, aviatore improvvisato, che il 3 ottobre del 1931, dopo aver preso pochissime ore di lezioni di volo, partì dalla Francia meridionale, arrivò su Roma e sganciò dal suo aereo un carico di quattrocentomila volantini contro Mussolini, e poi, nel tentativo di ritornare in Corsica, si inabissò nel Tirreno. Sarà presente Tito Giliberto, scrittore e giornalista.

Ore 17. Ingresso libero. Info: cineteca@comune.rimini.it<mailto:cineteca@comune.rimini.it>



martedì 25 aprile 2023

Rimini, sedi varie

Celebrazioni del 25 Aprile - Festa della Liberazione d'Italia

La città di Rimini celebra il 78esimo anniversario della Liberazione d’Italia con un calendario di iniziative aperto a tutti.

La cerimonia ufficiale inizia alle 9.45 in piazzale Roma, al Parco Cervi, dove si ritrovano autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, studenti, cittadini. Dopo la posa della corona al monumento della Resistenza, parte il corteo (ore 10) che si conclude in Piazza Cavour, per l’orazione celebrativa.

Dalle ore 14, ha luogo la deposizione dei fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti, a cura di Anpi Rimini.

Alle ore 17, al Teatro degli Atti si svolge il racconto poetico sulla vita di Germano Nicolini dal titolo 'Germano Nicolini. Una bella Resistenza'. Il comandante Diavolo, un protagonista della Resistenza, di Daniele Aristarco con Daniele Aristarco, Roberto Billi. Lo spettacolo è promosso da Amir O.F. e Mare di Libri in collaborazione con Anthea Rimini. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.



martedì 25 aprile 2023

Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi - Rimini

Festa della Liberazione con il concerto gratuito di Frankie hi-nrg mc

Il 25 aprile si festeggia dalle ore 18 con il rapper invitato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori per riproporre i suoi grandi successi: Quelli che benpensano, Fight da faida, Pedala e tanti altri. Sul palco in mezzo al prato la musica inizia alle ore 15 con la finale del contest ChiAmaLaCittà dedicato ad artisti e band emergenti, organizzato da Risuona Rimini. Sul palco: Sean Arlotti,

Sonogiove, Ironsides e Five Sides. Dopo il concerto di Frankie hi-nrg mc, DJ Muna feat. Ale Pagliarani Sax. Intorno i food truck del Festival Internazionale del cibo di strada.

Orario: dalle 11 alle 23 Ingresso gratuito Info: www.coopcentofiori.it<http://www.coopcentofiori.it/>



Attività all’aria aperta

domenica 23 aprile 2023

Bagno Tiky 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A - Rimini Marina Centro

Tiky 26 - Sport open day

Una giornata dedicata allo sport e al benessere con l'Open Day al Bagno Tiky 26, dove è possibile provare gratuitamente dal mattino alla sera, tutte le attività proposte nell'area sport del Bagno. Le attività proposte sono crossfit, camminata sportiva, zumba, pilates, group cycling, funzionale, tutte con istruttori sportivi certificati. A seguire, dalle ore 17.30, dj set, aperitivo e tante sorprese.

La partecipazione alle attività è gratuita e su prenotazione compilando il form su: https://forms.gle/xc5EUWTkki8kjL358

Orario: 8.30 - 19.00 Ingresso libero. Info: 333 3710907 www.facebook.com/bagnotikirimini<http://www.facebook.com/bagnotikirimini>



sabato 22 e domenica 23 aprile 2023

Rimini, piazza sull'acqua, ponte di Tiberio

Sabato & Domenica di Hatha yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, con esercizi di respirazione, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 80 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.

Da sabato 22 aprile iniziano anche le classi di Yoga in inglese per tutti i livelli e per tutta la stagione.

Prenotazione necessaria su whatsapp al 393 517466756. Chi non è provvisto di tappetino può richiederlo gratuitamente all’atto della prenotazione.

Ore 10; partecipazione a offerta, a partire da 5 €. Info: 393 517466756 www.instagram.com/riminiyogi<http://www.instagram.com/riminiyogi>



martedì 25 aprile 2023

Centro Sportivo Viserba Monte, via Marconi, Viserba – Rimini

49° Camineda straca - manifestazione podistica per la Festa della Liberazione

Manifestazione sportiva di podismo, camminata ludico motoria e corsa su strada, che torna, come da tradizione, per la festa della Liberazione. La storica manifestazione podistica del 25 aprile, in dialetto chiamata la camminata stanca, è organizzata da UISP Rimini in collaborazione con il Settore di Attività Atletica leggera e podismo UISP Rimini.

Orario: ritrovo dalle ore 8.00; partenza alle ore 9.30. Ingresso a pagamento su iscrizione

Info: 0541.772917 www.uisp.it/rimini<http://www.uisp.it/rimini>



martedì 25 aprile 2023

Ritrovo in Piazzale Cinema Settebello, via Roma – Rimini

Rimininbici

Il 25 aprile torna a Rimini la pedalata ecologica per le vie della città, giunta alla 30^ edizione. L'evento è organizzato dal Dopolavoro FF.SS. e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, in occasione della celebrazione relativa all'anniversario della Liberazione. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, adulti e bambini.

Orario: raduno alle 9.00; partenza alle 9.30. Info: 0541 28901 www.facebook.com/dlfrimini<http://www.facebook.com/dlfrimini>



Martedì 25 aprile 2023

Rimini, Piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio

Roda di Capoeira

Considerato patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco, la Roda di capoeira è uno spettacolo coinvolgente, tra acrobazie e musica, sia per chi la pratica che per chi la osserva. A cura di FLUXO.

Ore 16.00. Info: 351 880 2031 - fluxomovement@gmail.com<mailto:fluxomovement@gmail.com>



la domenica fino a fine aprile 2023

rimini, Parco Marecchia

Camminata metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente. L’appuntamento con la Camminata Metabolica continua nelle sessioni di allenamento al parco Marecchia la domenica alle ore 9.30 con ritrovo almeno 10 minuti prima.

A pagamento. Info e prenotazioni: 345 8203064 - 346.872.44.22 - camminata.metabolica.rimini@gmail.com<mailto:camminata.metabolica.rimini@gmail.com>



fino al 30 aprile 2023

Rimini marina centro, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk & fitness on the beach

50 minuti di camminata sportiva o di allenamento funzionale guidati dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero dal lavoro e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto anche in inverno per mantenersi in salute.

Orario: Camminata guidata il mercoledì ore 18.30/19.30 e la domenica ore 9.00/10.00

Allenamento funzionale, one to one o a piccoli gruppi, dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 18,30 su appuntamento. Allenamento introduttivo alla corsa il sabato mattina dalle 9,00 alle 11.00. A pagamento Info: 348 0981594 info@elensouza.com<mailto:info@elensouza.com>



tutti i mercoledì e sabati

Bagno14 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking a cura di 'La Pedivella'

Tra spiaggia e nuovo lungomare è possibile praticare settimanalmente la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini, che ci aiutano a muovere tutti i muscoli del corpo.

L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. Attività a pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com<mailto:tour@lapedivella.com>



ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Corse cronometrate gratuite di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti. L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo.

La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack.

Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com<mailto:marecchiaoffice@parkrun.com> - www.parkrun.it/marecchia/<http://www.parkrun.it/marecchia/>



VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’

venerdì 21 aprile 2023

Palazzo Buonadrata, c.so d'Augusto, 62 - Rimini centro storico

Visite alla Galleria Buonadrata

E’ possibile visitare la Galleria Buonadrata insieme ad una guida (Prof. Giovanardi), attraverso un percorso emozionante e coinvolgente, mostrando le opere d’arte più significative e spiegando le storie che si celano dietro ognuna di esse. Prenotazioni su: www.fondcarim.it/evento/galleria-buonadrata-visite-aprile-2023/<http://www.fondcarim.it/evento/galleria-buonadrata-visite-aprile-2023/>

Ore 18.00 Ingresso libero su prenotazione Info: 0541 351611 www.fondcarim.it<http://www.fondcarim.it/>



22 aprile 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 – Rimini

Le meraviglie di Rimini

Rimini City Tour a cura di Visit Rimini

Visita guidata alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi. L'arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio raccontano la Rimini Romana. E' prevista poi una incursione nel medioevo con Porta Galliana e nel Rinascimento grazie al Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). Tra le vie del centro storico non può mancare piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini (nato a Rimini nel lontano 20 Gennaio del 1920).

Orario: sabato 22 aprile alle ore 15.30; domenica 30 aprile alle ore 10.30 A pagamento

Info: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/<http://www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/>



Tutti i sabati di aprile e maggio 2023

Rimini Bike Park c/o stazione ferroviaria

Fellini Bike tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato. Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un'ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: nel pomeriggio Ingresso a pagamento

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/252490-fellini-bike-tour<http://www.visitrimini.com/esperienze/252490-fellini-bike-tour>



domenica 23 aprile 2023

Ponte di Tiberio lato Edicola (punto di ritrovo) – Rimini

Bike tour delle mura Malatestiane di Rimini

Visita guidata in bicicletta a cura di Guidopolis

Visita guidata della città di Rimini con focus sulle mura difensive della città di Rimini. Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclabili a ridosso delle mura dall’Arco di Augusto fino al borgo San Giuliano, toccando altri luoghi evocativi della città come Castel Sismondo. Il tour si svolge in sella alla propria bicicletta. Partenza con minimo 5 persone.

Ore 10.00 A pagamento Info: marco.torri@guidopolis.com<mailto:marco.torri@guidopolis.com>



domenica 23 aprile 2023

Visitor Center (Punto di ritrovo), corso di augusto 235 – Rimini

Il Tempio Malatestiano

Rimini City Tour a cura di Visit Rimini

Una visita guidata incentrata sull’autentico gioiello del Rinascimento italiano: il Tempio Malatestiano, per scoprire la sua storia e tutti i suoi segreti. Voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta e prima opera architettonica di Leon Battista Alberti, iniziata nel 1447, il Tempio rimane un grande manifesto dell’architettura rinascimentale, anche nella sua incompiutezza. Sarà possibile scoprire i tesori che questo Tempio serba al suo interno