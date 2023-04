Baseball, a Serravalle doppia sfida San Marino-Padule

Sport

Repubblica San Marino

14:00 - 21 Aprile 2023

Il manager Doriano Bindi.





E' il Padule di Sesto Fiorentino l’avversario di giornata del San Marino Baseball. I Campioni d’Italia sono pronti a calcare nuovamente l’erba dello stadio di Serravalle per la seconda giornata del girone A in questa prima fase del campionato 2023.



Lo scorso weekend ha visto scattare bene dai blocchi San Marino, Macerata e Poviglio, autori di altrettante doppiette su Athletics, Padule e Longbridge. In questo fine settimana sfide Athletics-Longbridge, Macerata-Poviglio e appunto San Marino-Padule. Domani sul Titano due gare con playball alle 15 e alle 19.



Doriano Bindi, come hai visto il gruppo nelle prime due partite?

“Ho visto la squadra già molto bene in battuta. I ragazzi hanno fatto un bel lavoro e singolarmente si sono visti dei buoni turni. Bene anche i lanciatori, al di là delle prime battute di gara1. Vogliamo entrare sempre più in forma”



Il prossimo avversario è il Padule, qual è il tuo pensiero su questa doppia sfida?

“Ricominciamo da 0-0 pensando sempre che ogni partita fa storia a sé. Ad esempio, il loro lanciatore straniero, Perez, ha tenuto in gara la squadra per parecchio con Macerata e dovremo fare attenzione. Guardiamo però in casa nostra: queste sono partite che dobbiamo e vogliamo vincere per restare in testa a questo girone”



Torneranno Dudley Leonora e Ferrini…

“E in difesa torneremo alla formazione consueta. Celli ha vestito bene i panni del prima base, ma ora riprendiamo con lo schieramento solito”