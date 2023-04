A Misano torna il Cavallino: al Simoncelli il secondo round del Ferrari Challenge Europe

Sport

Misano Adriatico

| 13:50 - 21 Aprile 2023

Ferrari Challenge Europe a Misano.

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe approda in Italia per il secondo appuntamento stagionale in programma nel fine settimana al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, dove la serie monomarca ritorna dopo le Finali Mondiali 2020. A Misano Adriatico sono quarantasei le Ferrari 488 Challenge Evo annunciate al via, con i piloti alla ricerca di conferme e riscatti dopo l’esordio di fine marzo a Valencia.



Trofeo Pirelli. La classe principale del Ferrari Challenge ha già un suo protagonista assoluto in Eliseo Donno (Radicci Automobili), capace di realizzare un percorso netto in Spagna, con due vittorie con miglior crono in gara e due pole position battendo il record sul giro sulla pista valenciana. A tentare di interrompere il dominio del giovane salentino saranno ancora l’esperto Max Mugelli (CDP – Eureka Competition), terzo e secondo nel primo round, e i giovani Thomas Fleming (HR Owen) e Szymon Ładniak (Gohm – Scuderia GT), che bene hanno figurato al debutto con un podio a testa. All’esordio stagionale l’ex pilota di Formula 1, Adrian Sutil (Gohm - Baron Motorsport), già presente in alcuni round del 2022, oltre a Rocco Mazzola (Radicci Automobili – Best Lap), Josef Král (Scuderia Praha) e Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest), che renderanno la serie ancora più avvincente.



Nella classe Am, l’uomo da battere è Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing), anch’egli autore dell’en plein in terra iberica, che dovrà respingere gli assalti, tra gli altri, di Nicolò Rosi (Kessel Racing), Hanno Laskowski (Emil Frey) e Lucky Khera (Graypaul Birmingham), che già molto bene hanno figurato nel primo appuntamento.



Coppa Shell. Dopo una vittoria e un secondo posto a testa sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) e Manuela Gostner (CDP – MP Racing) riproporranno l’avvincente sfida di questo inizio stagione a Misano. Alle loro spalle non mancano i pretendenti alla vittoria, a partire da Fons Scheltema (Kessel Racing), due volte sul gradino più basso del podio in Spagna, Willem van der Vorm (Scuderia Monte-Carlo), Alexander Nussbaumer (Gohm – Scuderia GT) e Roger Grouwels (Kroymans - Race Art) che su questo circuito nel 2020 si laureò campione del mondo della medesima classe.

Ancora da definire le gerarchie della sempre avvincente Coppa Shell Am, con tanti pretendenti al successo finale e Kirk Baerwaldt (Kessel Racing) che guida la classifica generale provvisoria grazie ai due terzi posti conquistati al debutto.



Programma. Dopo i test e le prove libere del venerdì, il cronometro scatterà sabato alle 9 per le qualifiche di Gara 1 della Coppa Shell e alle 9.30 per la classe Am, mentre alle 10.05 partiranno quelle del Trofeo Pirelli. Semaforo verde per la prima prova di Coppa Shell alle ore 14.00 e del Trofeo Pirelli alle 17.15, entrambe sulla distanza di trenta minuti. Domenica 23, programma identico per le qualifiche - con la Coppa Shell alle 9, la Coppa Shell Am alle 9.30 e il Trofeo Pirelli alle 10.05 - e per Gara 2 di Coppa Shell alle 14.00, mentre la seconda gara del Trofeo Pirelli prenderà il via alle 15.15 (tutti gli orari sono locali).



Le qualifiche e le gare saranno visibili in diretta, gratuitamente e con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale YouTube “Ferrari”. ”. Inoltre, il round di Misano avrà ampia copertura televisiva attraverso la piattaforma Sky che, in Italia, trasmetterà tutte le gare in diretta, sabato e domenica, sul canale 207 (Sky Sport F1). Nel Regno Unito, il canale Sky Sports F1 seguirà in diretta le gare del sabato e in lieve differita le gare della domenica, così come in Germania su canale Sky Sport F1.