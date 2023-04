Sport

| 13:32 - 21 Aprile 2023

Da lunedì prossimo (24 aprile) prenderanno il via i lavori di manutenzione e di rifacimento del manto erboso del San Marino Stadium, che si concluderanno, salvo peggiormaento delle condizioni climatiche, lunedì 8 maggio. Per questo la pista di atletica leggera sarà parzialmente agibile e le zone di accesso e utilizzo verranno indicate da apposita segnaletica. Si invitano tutti gli utenti a rispettare le disposizioni che verranno affisse nel perimetro dell’impianto.