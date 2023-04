Peter Pan: 25 aprile con il 'pic nic' di dj Ralf. E in consolle anche Sven Vath

Eventi

Misano Adriatico

| 12:58 - 21 Aprile 2023

Ralf.



In occasione del ponte del 25 aprile, saranno due gli eventi di punta della discoteca Peter Pan.



Lunedì 24 aprile in consolle Sven Väth, Maurizio Schmitz e Memoryman aka Uovo; Sven Väth è un riferimento imprescindibile quando si parla di musica, non soltanto elettronica. Dj dal 1981, parte fondamentale del progetto OFF negli anni ottanta e poi inarrestabile con i suoi party e le sue release Cocoon, lo scorso febbraio Sven Väth ha firmato la sua nuova compilation “What I Used To Play”, più che un best of, un autentico best ever, 26 tracce selezionate da uno dei più grandi dj di sempre.



Martedì 25 aprile (dalle 16 a mezzanotte) torna Ralf’s Pic-Nic al Peter Park; per un giorno il Peter Pan si trasforma in Peter Park: nel suo parco e nel suo giardino si fa festa con buona musica e street food di qualità, con allestimenti e scenografie ad impatto zero. Un’ottima idea per trascorrere una giornata all’aria aperta, sulla falsariga di quanto già avviene appuntamenti analoghi a Amsterdam, Barcellona e a Berlino.