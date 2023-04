Celebrazioni del 25 aprile a Misano, protagonista il Consiglio comunale dei giovani

Attualità

Misano Adriatico

| 12:38 - 21 Aprile 2023

Uno scatto dalla scorsa edizione.

In occasione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo, martedì 25 aprile il comune di Misano Adriatico celebrerà la storica data con una serie di iniziative.



Alle 9:30, come tradizione, verranno depositate delle corone d'alloro al Monumento ai Caduti che sorge davanti alla sede municipale, in località Misano Monte ed in piazzetta "Matatia".



Alle 10:15, nella chiesa parrocchiale di Misano Monte, ci sarà la Santa Messa per commemorare i caduti di tutte le guerre. A seguire, alle 11:00, in piazza Repubblica ci saranno i discorsi commemorativi del sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, del presidente dell'ANPI di Misano Nicola Semprini, con la partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.



Previsti anche alcuni interventi musicali del cantautore Davide Ricci, che eseguirà selezione di brani del repertorio musicale italiano che possono offrire spunti di riflessione.



La giornata proseguirà con gli eventi e le attrazioni previsti nel programma della Festa della Segavecchia, che prenderà il via domani. Dalle 15:30 si ballerà con l'orchestra Luca Bergamini.