Il sole di Riccione scalda Vienna e Monaco, successo per gli eventi di presentazione

Turismo

Riccione

| 12:23 - 21 Aprile 2023

Un momento dell'incontro.

Grande successo per gli eventi di presentazione dell'offerta di Riccione in vista della nuova stagione 2023, organizzati con il supporto di Apt Servizi Emilia Romagna nelle due città strategiche - in termini di arrivi e presenze turistiche - di Austria e Germania.





Un incontro con giornalisti e operatori in due location molto centrali di Vienna e Monaco per presentare le novità della stagione balneare, gli eventi 2023 e l'offerta "Riccione Go", costruita dall'Associazione albergatori di Riccione per chi sceglierà di raggiungere Riccione in treno grazie ai nuovi collegamenti diretti.





Presenti a Vienna, in pieno centro storico, oltre 40 tra giornalisti e operatori turistici, organizzatori di incentive e agenzie specializzate su eventi sportivi. Tra gli ospiti, quotidiani nazionali, riviste specializzate sui viaggi e operatori del settore turistico, mice (meetings, incentives, conferences and exhibitions) ed incentive: dal colosso del mondo dei viaggi Rewe Touristik a Italissimo, focalizzato sulle vacanze nel Bel Paese fino alla Mondial, società specializzata nell'organizzazione di viaggi incentive ed eventi per grandi aziende e società. Tra gli altri sono intervenuti i giornalisti di testate come il quotidiano nazionale Kurier (diffusione 120mila copie), il maggiore portale di news online in Austria meinbezirk.at, la rivista per best ager 55Plus (oltre 1,6 milioni di page impression e 685 mila unique user) rivolta a tedeschi e austriaci con disponibilità sia economiche che di tempo e quindi maggiormente orientate a intraprendere viaggi. E ancora di Falstaff, il magazine austriaco dedicato alle eccellenze enogastronomiche (diffusione 60mila copie), oltre a varie testate specializzate in ambito di viaggi.







L'Ambasciatore d'Italia a Vienna, Stefano Beltrame, ha partecipato alla serata a Vienna riferendo dei suoi divertenti trascorsi di gioventù nelle discoteche di Riccione e illustrando agli ospiti presenti le eccellenze dell'Emilia Romagna, puntando l'attenzione sulla vicinanza della costa romagnola per il pubblico in arrivo dall'Austria.





La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha voluto evidenziare i cambiamenti strutturali della città: dal lungomare al centro sportivo, dai parchi tematici alle ville restaurate fino al palazzo dei congressi. Il presidente del consiglio comunale, Simone Gobbi, ha ricordato agli ospiti presenti i tanti eventi del 2023, dal Beachline Festival ai grandi concerti previsti nel corso dei mesi estivi, così come le tante mostre presenti e future. Il presidente dell'Associazione albergatori di Riccione, Bruno Bianchini, ha illustrato agli ospiti le offerte mirate per chi viaggia in treno dalla Germania o dall'Austria e posto l'attenzione sui tanti club di prodotto del territorio, a partire dai Bike Hotels che quest'anno compiono un quarto di secolo.





La sindaca Angelini: "Grande interesse dei media austriaci su Riccione"



"Rientro a Riccione molto soddisfatta - dice la sindaca Daniela Angelini - perché ho riscontrato un grandissimo interesse nei media austriaci -. Sono rimasti molto colpiti: non si aspettavano un'offerta turistica così ricca, dalla spiaggia ai parchi, dai campeggi alle discoteche, dal palazzo dei congressi al nostro meraviglioso entroterra. Hanno molto apprezzato il fatto che dopo il Covid siamo stati i primi ad andare di persona a incontrarli: sono convinta che si sia trattato di un momento di conoscenza reciproca molto fecondo".





La missione a Monaco



La stessa formula è stata utilizzata per la serata organizzata a Monaco giovedì 20 aprile, alla presenza di oltre 30 giornalisti di importanti quotidiani e riviste nazionali tedesche. I giornalisti e gli operatori presenti hanno dimostrato grande attenzione per un'offerta balneare che, unita a temi quali cultura, enogastronomia e bike, risulta vincente su mercati di prossimità importanti quali quello austriaco e tedesco. Il pubblico di giornalisti amanti dell'Emilia Romagna presenti all'evento svoltosi a Monaco ha visto la partecipazione di importanti testate quali il rinomato quotidiano nazionale tedesco Süddeutsche Zeitung (tiratura 300mila copie e 11 milioni di unique user per la versione online), i due principali quotidiani della Baviera Tz- Münchener Merkur (diffusione 211mila copie) e Abendzeitung, la rivista settimanale Focus (tiratura 235mila copie), il quotidiano dell'area di Stoccarda Stuttgarter Zeitung (diffusione 162mila copie), la rivista femminile Bild der Frau (tiratura 417mila copie). Presenti anche operatori turistici quali Geldhauser, specializzato sui viaggi in bus per il target best ager.





Il presidente Bianchini: "Grande curiosità da parte dei nostri mercati storici di riferimento"



"Torniamo sui nostri mercati di riferimento, quelli storici, e riscontriamo grande interesse e curiosità - argomenta il presidente degli albergatori Bianchini -. Un clima amichevole e positivo che dobbiamo assolutamente coltivare, ora e in futuro. Grazie ai collegamenti diretti dell'offerta 'Riccione Go', abbiamo l'occasione di tornare grandi protagonisti in quest'area. Rispetto al passato la nostra hôtellerie è cambiata radicalmente, specializzandosi in numerosi settori come il family, il bike e molti altri: siamo molto competitivi e di loro gradimento, ce lo hanno dimostrato".





Il presidente Gobbi: "Riccione ha tanto da offrire, se ne sono accorti"



"Anche a Monaco si sono costruite le premesse per una grande collaborazione presente e futura - racconta il presidente Gobbi -. Abbiamo preso contatti con i tour operator che organizzano eventi in spiaggia e nel settore bike. Ci sono poi tutte le condizioni, anche grazie ai collegamenti in treno, per riuscire ad aumentare i flussi turistici da tutta l'area della Baviera. Ora non ci fermiamo: per dare seguito a quest'azione commerciale organizzeremo degli educational qui da noi con press manager e tour operator locali, l'obiettivo è fare sperimentare di persona ciò che abbiamo loro illustrato attraverso video, immagini e racconti. Riccione ha davvero tanto da offrire e grazie a missioni come queste a Vienna e Monaco se ne stanno accorgendo".