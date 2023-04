San Leo festeggia il 25 aprile inaugurando il Monumento ai Caduti

Attualità

San Leo

| 12:17 - 21 Aprile 2023

Il Monumento.

Un 25 Aprile speciale a San Leo quest'anno. "I lavori di messa in sicurezza, di restauro e ripulitura eseguiti da Opera Marche sotto il controllo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio hanno ridato una nuova antica veste al Monumento ai Caduti della nostra Città" dichiara il Sindaco Leonardo Bindi. "Il moto rotatorio degli Scettri dell'artista Arnaldo Pomodoro aveva fortemente compromesso non solo la stabilità del Monumento ma anche la stessa struttura materiale dei componenti il Monumento, in primis la colonna romana."



Si è così ritenuto interessante chiudere i lavori di restauro con la presentazione degli stessi con un primo studio sul Monumento al Palazzo Mediceo alle ore 10 del 25 Aprile, spiega Pierluigi Sacchini consigliere delegato alla Cultura e Turismo del Comune leontino. A tutti i presenti verrà distribuito materiale a ricordo della giornata.



Seguirà alle ore 11 in Cattedrale una Messa in suffragio di tutti i Caduti del Comune celebrata da don Giuliano Boschetti.



Alla conclusione della celebrazione partirà un corteo preceduto dalle Associazioni combattentistiche e d'arma sino al Belvedere sede del Monumento cittadino.



Alle 12, sotto il volo di due aeroplani storici, celebranti il I centenario dell'Aviazione italiana, sarà inaugurato il restaurato Monumento.