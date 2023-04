A Novafeltria arriva il Teatro Due Mondi, l'arte di strada al Teatro Sociale

Eventi

Novafeltria

| 11:42 - 21 Aprile 2023

Una scena dallo spettacolo.



Gran finale di stagione al Teatro Sociale con il Teatro Due Mondi, storica compagnia di teatro d'arte di strada che in oltre 40 anni di attività ha portato spettacoli e progetti in tutto il mondo, dal Nord Europa al Sudamerica, dall'Asia all'Est Europa (più di 4.000 repliche nei teatri e nelle piazze di 36 paesi di 4 continenti). Il Teatro Due Mondi, nato nel 1979 come "teatro di gruppo" e da allora è impegnato in una continua ricerca artistica tesa alla costruzione di un teatro "colto" e "popolare" (sia per spazi al chiuso che all'aperto), radicato nelle tradizioni, ma capace di parlare un linguaggio universale, accessibile a tutti, seppur con diverse letture possibili, attento a cogliere le urgenze della società contemporanea.



In scena a Novafeltria domenica 23 aprile alle ore 21 con Rossini Flambé, Opera Buffa in cucina, uno spettacolo che racconta dell'Italia, dei suoi sapori e dei suoi suoni, che porta allo scoperto la passione verso la vita e i suoi piaceri come tratto caratteristico della nostra cultura popolare.

Partendo dalle sonorità dell'opera buffa, Antonella Talamonti, collaboratrice storica di Giovanna Marini, ha composto per questo lavoro musiche e arrangiamenti originali che si alternano alle Ouverture rossiniane più famose e che raccontano di passioni e contrasti in cucina.

Divertente e scatenata sequenza di canti, testi e comiche situazioni che, come una ricetta elaborata, mescola temi che variano dagli ingredienti in cucina all'amore, dal vino ai piaceri della vita. L'antefatto è l'improbabile e fortunoso ritrovamento, nelle terre di Romagna, di un manoscritto giovanile di Gioacchino Rossini. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di tutte le età.