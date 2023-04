Cronaca

Rimini

| 11:25 - 21 Aprile 2023

Le auto coinvolte e il luogo dell'incidente.

Scontro tra due auto questa mattina, venerdì 21 aprile, a Rimini. La segnalazione arriva da un nostro lettore al numero 347 8809485. I due mezzi si sono scontrati in Via Italia angolo Via Spagna "forse per una mancata precedenza" scrive il nostro lettore.





