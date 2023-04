Ecco il Gruppo Adrias di Rimini: marketing, innovazione e coworking per la digitalizzazione delle aziende

Attualità

Rimini

| 10:32 - 21 Aprile 2023

Francesco Piersimoni, Barbara Canducci e Giuseppe Trisciuoglio.

Il 2023 ha iniziato per Francesco Piersimoni e Barbara Canducci, imprenditori di Rimini, con la creazione del Gruppo Adrias, inglobando diverse società in un'unica realtà imprenditoriale. Adrias Online, attiva dal 2007 in progetti di marketing e comunicazione dedicati al turismo, e InAdrias, la società del gruppo che gestisce gli spazi di lavoro, si sono unite a Laborinto srl, una nuova realtà specializzata in software innovativi, consulenza alle aziende, Intelligenza Artificiale, Cloud Native, Cyber Security e formazione. Laborinto offre anche corsi di formazione professionale per creare nuovi profili tech e aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro, sostenendo la domanda di oltre 35mila offerte di lavoro nel settore IT in attesa di essere coperte da figure adeguate. Il gruppo Adrias combina le competenze trasversali dei suoi soci nel marketing, innovazione e design per offrire una soluzione completa per la digitalizzazione delle aziende e creare spazi coworking aperti a freelance e startup del settore della comunicazione digitale e del marketing, con aree comuni per la condivisione di idee e sviluppo nei confronti dei creativi, anche giovani.