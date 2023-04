Prima lo pedinano poi gli strappano l'orologio dal polso, due arresti

Cronaca

Riccione

| 10:06 - 21 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Aspetta la moglie in auto, viene avvicinato da due ragazzi su uno scooter che gli rubano il prezioso orologio che aveva al polso. I fatti risalgono all'ottobre scorso e sono avvenuti a Riccione. La vittima, un imprenditore romagnolo, era stato tenuto d'occhio dai malviventi fin dall'uscita del ristorante dove si era recato a mangiare. Pedinato per quattro ore, fino a quando non è arrivato in auto, l'uomo è stato rapinato dell'orologio con una azione fulminea. Lo strappo aveva anche causato alcune lesioni. I Carabinieri si erano subito attivati rintracciando gli scooter usati da rapinatori e, in un secondo tempo, anche gli autori del reato. Giovedì 20 aprile i militari della Sezione Operativa di Riccione hanno arrestato due persone di origine campana gravemente indiziati del reato di rapina. Il Gip del Tribunale di Rimini ha emesso l'ordinanza con la quale i due sono stati sottoposti ai domiciliari.