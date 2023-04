Rimini, lanciò 400mila volantini antifascisti: in Cineteca 'La beffa a Mussolini nel 1931'

Eventi

21 Aprile 2023

Tito Giliberto presenta il suo documentario "La beffa a Mussolini nel 1931".

La storia vera di un eroe antifascista viene proiettata alla Cineteca comunale in via Gambalunga 27 a Rimini lunedì 24 aprile alle ore 17, a ridosso della Festa del 25 aprile. Il 31 ottobre 1931 con un piccolo aereo volò sulla capitale per lanciare 400 mila volantini antifascisti. Mussolini diede l'ordine ai caccia militari, ma il letterato Lauro De Bosis, nonostante la poca esperienza di volo, riuscì a beffare il Regime. A prezzo, però, della sua stessa vita.

Il racconto alterna l'intervista a filmati storici, narrazioni, ricostruzioni e letture. Una storia di amore e morte: il "poeta volante" era legato sentimentalmente alla più celebre attrice newyorkese dell'epoca, Ruth Draper, donna appassionata, colta e indipendente. Fra l'altro, il docu-film ne fa riascoltare la voce in una rarissima registrazione audio in italiano scovata in America negli archivi storici.

Sullo sfondo, l'italietta del Regime, l'inquieto mondo dell'antifascismo in esilio fra Parigi, Londra, la Svizzera e un'America divisa fra gli Anni Ruggenti, il crollo di Wall Street e la magia di Hollywood.