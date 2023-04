Nuova squadra al comando della Proloco Novafeltria. Eletto il Consiglio Direttivo

Attualità

Novafeltria

| 18:30 - 20 Aprile 2023

Novafeltria.

Martedì 18 aprile 2023 si è svolta l'Assemblea annuale della Proloco Novafeltria Aps, durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che guiderà l'associazione nei prossimi quattro anni.



Il presidente Italo Fabbri ha ringraziato il precedente Consiglio Direttivo per il lavoro svolto negli ultimi anni, che ha permesso alla Proloco di raggiungere importanti obiettivi e di consolidare la propria posizione nella comunità locale. Ha inoltre ringraziato tutti coloro che collaborano con l'associazione, i soci e gli amici che sostengono le attività della Proloco con il loro contributo e la loro partecipazione attiva.



Il presidente ha anche espresso la sua gratitudine all'amministrazione comunale, attuale e precedente, per il loro continuo supporto e collaborazione.



Successivamente, Italo Fabbri ha presentato i nuovi membri del Consiglio Direttivo, che sono stati eletti con grande entusiasmo. La nuova squadra è composta da persone che si sono distinte per il loro impegno e la loro passione per la Proloco.



Il presidente ha espresso la sua fiducia che, sotto la guida della nuova squadra, la Proloco continuerà a crescere ed a offrire servizi e iniziative di qualità alla comunità.



IL NUOVO DIRETTIVO Presidente: Italo Fabbri, Vicepresidente: Diego Dell’Anna, Tesoriere: Lidia Tamburini

Segretario: Ferruccio Fraternali, Consiglieri: Carla Barbieri, Federica Lazzerini e Sara Antonini.