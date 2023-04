Alluvione 2015: ex sindaco di Santarcangelo assolto dall'accusa di inondazione colposa

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 18:10 - 20 Aprile 2023

L'ex sindaco di Santarcangelo, Mauro Vannoni, e Fiorenzo Bertozzi, dirigente dell'agenzia regionale di protezione civile, sono stati assolti dal tribunale collegiale di Rimini dall'accusa di inondazione colposa per l'esondazione del fiume Uso che nel 2015 ha causato danni in diverse zone tra Santarcangelo e Bellaria. Il perito della difesa ha dimostrato che gli allagamenti sono stati causati da un evento eccezionale e non dalla cattiva manutenzione del fiume da parte dell'agenzia di protezione civile. Inoltre, il tribunale ha stabilito che la pulizia dei tombini non era di competenza dei tecnici dell'ex Genio civile e che i danni avrebbero potuto essere limitati con questa pulizia.