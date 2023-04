Imprenditore scrive libro e dona ricavato alla Onlus Cuore 21

Attualità

Riccione

| 17:28 - 20 Aprile 2023





Oltre cento persone hanno partecipato all’evento organizzato da CNA per dare vetrina alla “rivoluzione gentile di un imprenditore moderno”. E’ la gentilezza il filo comune del libro "Tre piume sul cuore" dell'imprenditore-scrittore Giulio D’angelo che visibilmente emozionato ha raccontato la sua parabola professionale davanti a tanti imprenditori, amici e curiosi presenti per conoscere da vicino l’autore.



Una giornata che ha visto rilanciare il tema dell’inclusione con la presenza danzante dei ragazzi della cooperativa sociale onlus Cuore 21 ai quali è stato devoluto l’importo di 730 euro maturato dalla vendita dei libri.



A fare gli onori di casa Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini “Quella di D’Angelo è una bella storia imprenditoriale, leggere come Rimini sia stata per lui decisiva nel processo di formazione e di crescita, sia come persona che come imprenditore, è per la nostra comunità sicuramente motivo di soddisfazione”.



Un modo di fare impresa che CNA ha in qualche modo voluto sottolineare “Conosco D’Angelo da vent’anni” ha raccontato Davide Ortalli direttore di CNA Rimini “come tanti apprezzo da sempre il suo modo di vivere con partecipazione la nostra associazione e di essere imprenditore, dando sempre grande attenzione alla sostenibilità sociale dell’azienda”.



Giulio D’Angelo nel libro svela il suo percorso, le sue emozioni, dubbi e domande ma anche metodo e sfide da affrontare “Ho scritto questo libro sullo smartphone nei ritagli di tempo, non pensavo neanche di pubblicarlo, l’impatto positivo nelle vendite è stato per me una grande sorpresa ma anche motivo di grande soddisfazione perché spero di poter dare qualche strumento in più al lettore per affrontare il quotidiano in azienda ma non solo”.