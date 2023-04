Motociclismo, CIV: in Sbk torna BMW, si rinnova il duello Delbianco-Pirro

Sport



20 Aprile 2023

Ad una settimana dal via del CIV 2023 al Misano World Circuit (29-30 aprile), ecco le entry list della nuova stagione. Oltre 120 i piloti al via, con diverse nazionalità rappresentate e la grande novità del CIV Femminile.



SBK - Partiamo dalle case. Nel 2023 sulla griglia dell'italiano tornerà la BMW, portata in pista dal duo Daniele Zinni-Bike e Motor Team, entrambi provenienti dal National Trophy. Confermata nonostante l'addio alle competizioni internazionali la Suzuki, presente al CIV con Kevin Manfredi e il team Penta. Accanto alla casa dell'elica e a quella di Hammamatsu ci saranno anche Aprilia, Ducati, Honda. Sfida tra marchi quindi ma anche battaglie fra piloti. Il favorito è sempre il pluricampione italiano Michele Pirro, confermato su Ducati Barni Spark Racing. Il tester di Borgo Panigale avrà una motivazione in più quest'anno: la conquista del decimo titolo tricolore. Una "stella" a cui Pirro punta con decisione. Pessima notizia per i suoi avversari, a cominciare da Alessandro Delbianco, che dopo essersi avvicinato la scorsa stagione alla conquista del titolo con Aprilia Nuova M2, quest'anno cambierà moto e scuderia e sfiderà Pirro in sella alla Yamaha del team Keope. Non solo Delbianco però per contendere il titolo a Pirro, perché la sella lasciata libera da Alessandro è stata occupata da Luca Bernardi. Il giovane pilota di San Marino, reduce dall'esperienza nel mondiale Sbk, è pronto a dare il meglio sulla nera di Noale e potrebbe essere la grande novità di questo 2023. Accanto a lui e Delbianco spazio ai rivali storici di Pirro, come Zanetti (Ducati Broncos Racing) o Vitali (Honda Scuderia Improve - Firenze Motor), ma occhio anche a Riccardo Russo sulla Honda del Team DMR, a Samuele Cavalieri su Aprilia e a Manfredi. Da segnalare il più giovane della griglia, il 18enne Nicola Chiarini, al via con la Honda del team Blacksheep.



Supersport 600 Ng- Nella nuova stagione la categoria tornerà ad essere unica (seguendo il regolamento mondiale) e non più doppia come lo scorso anno. Addio quindi alla 600 CIV in favore della Next Generation. Tanti i motivi di interesse, a cominciare dalla presenza di un pilota "mondiale" come Simone Corsi, al via del CIV 2023 con AltoGo Racing Team, per arrivare al numero di piloti presenti in griglia, oltre 30. Diversi i nomi in grado di lottare per il titolo, su tutti Massimo Roccoli (Promodriver Yamaha) e Roberto Mercandelli (Team Rosso e Nero). Curiosità riguardo a Davide Stirpe e Leonardo Carnevali. Partendo dal romano, dopo anni passati in sella alla MV Agusta, nel 2023 Stirpe cambierà moto e team e sfiderà i rivali sulla Ducati Panigale V2 del Mesaroli Racing. Carnevali invece, reduce dal titolo in Ss300, esordirà nella categoria superiore con la Kawasaki del Box Pedercini Corse. Da segnalare la novità del Garage51 Racing Team by Barni, scuderia nata dalla collaborazione tra Pirro, Barnabò e Ducati per far crescere giovani talenti, che sarà in griglia con Nicolas Fruscione e Diego Palladino. Ng sempre più internazionale con la presenza di Shogo Kawasaki, al via con l'Axon Seven Team, la squadra con la quale Marco Bussolotti ha conquistato nel 2022 il titolo nella 600 CIV. Il marchigiano se la vedrà quest'anno con i tanti rivali della Ng. Da segnalare anche la presenza di Matteo Patacca su Ducati preparata dal Team Renzi Corse.



Moto3 - Categoria tutta da scoprire, con volti nuovi e alcune importanti conferme, come quelle di uno dei favoriti per il titolo: Nicola Carraro, di nuovo al via tra le fila del We race Sm Pos Corse Beon. Il veneto lo scorso anno ha sfiorato il titolo, chiudendo a soli due punti da Cesare Tiezzi, saltando però il penultimo round perché impegnato nel mondiale Moto3. Da tenere d'occhio ci sarà ancora, tra gli altri, lo spagnolo Vicente Perez Selfa (GP PROJECT), in una Moto3 anch'essa sempre più internazionale con la presenza del sudafricano Kgopotso Mononyane (FRT BY M&M TEAM).

Premoto3 - La categoria dei giovanissimi. Il passo di ingresso nel CIV per piloti a partire dai 13 anni. Da sempre fucina di talenti, anche in questa stagione la Premoto3 non farà eccezione, a cominciare dalla compagine di Pata Talenti Azzurri presenti al via, capitanata dal campione in carica Leonardo Zanni (FRT BY M&M TEAM), impegnato nel 2023 anche nella European Talent Cup. Oltre a lui ci saranno Gionata Barbagallo e Cristian Borrelli, provenienti dal CIV Junior, insieme a Matteo Gabarrini e Gabriel Tesini. Ma soprattutto insieme a Josephine Bruno ed Elisabetta Monti, le uniche due ragazze Talenti Azzurri. Bruno è reduce dal quarto posto conquistato lo scorso anno all’esordio nella Women's European Cup, Monti si è classificata quinta nella OHVALE GP-2 190 del CIV Junior. Entrambe sono supportate da Angeluss, società di sport management impegnata nella crescita del talento femminile. Da tenere d'occhio anche i campioni 2022 dell'Aprilia Sport Production, Angelo Mottola e Valentino Sponga.



Ss300 - Con il campione carica, Leonardo Carnevali, salito nella Next Generation, sono tutte da definire le gerarchie della categoria, che vedrà il ritorno al CIV di Bruno Ieraci con la Kawasaki del Prodina Racing. Il 22enne abruzzese nonostante l'età è già un pilota d'esperienza visti i suoi trascorsi tra CIV, CEV e mondiale 300. In questa stagione punterà decisamente al titolo italiano. Da segnalare la presenza del team tutto al femminile Terra&Vita 511 Racing, al via con due piloti del calibro di Beatriz Neila Santos, detentrice del titolo nella Women’s European Cup, e Sara Sanchez.



CIV Femminile – E’ la grande novità del 2023: il Campionato Italiano Velocità Femminile, organizzato dalla FMI in collaborazione con EMG Eventi. 14 piloti in griglia, tutte su moto di cilindrata 300, tra cui spiccano i nomi di Roberta Ponziani e Sara Cabrini (Gradara Corse), rispettivamente 3° e 6° lo scorso anno nella Women’s European Cup. Tante le storie da scoprire, come quella di Alessia Tonini (MRT Corse), che si è messa in mostra nel Trofeo Inverno e si allena con Alessandro Delbianco, o Silvia Messano, campionessa italiana di danza e vincitrice della Womens Cup nella Dunlop Cup 300. Oppure Arianna Barale, vittima di un grave incidente nel 2020 quando correva in Premoto3, tornata ora ai suoi livelli e pronta a lottare per le posizioni di vertice. Da segnalare anche la presenza dell’israeliana Ran Yochay.