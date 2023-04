Calcio RSM, Tre Penne: la carica di capitan Gai per gli ultimi 90 minuti

Sport

Repubblica San Marino

| 16:39 - 20 Aprile 2023



La trentesima e ultima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 assegnerà lo Scudetto a una tra Tre Penne e Cosmos, divise in classifica da un solo punto. 65 per la compagine allenata da Stefano Ceci e 64 per quella di Nicola Berardi.

Il Tre Penne se la vedrà nell’ultima di regular season contro il Faeatano, attualmente all’11° posto. “Siamo consapevoli dell’importanza della partita, dovremo rimanere concentrati. Sapevamo sin dall’inizio che nessuno ci avrebbe regalato nulla in questa stagione e che il campionato si sarebbe deciso alla fine, ora dobbiamo compiere un ultimo e decisivo sforzo per poter raggiungere l’obiettivo finale” commenta il capitano dei biancazzurri, Nicola Gai.

La squadra di Danilo Girolomoni arriva dal successo per 3-2 contro il Domagnano, che l’ha riportata nella zona calda per giocarsi gli spareggi play-off. Per Gai “durante l’annata nessuna gara è stata semplice e nemmeno questa lo sarà. Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare l’avversario, dovremo rimanere sempre compatti e ben concentrati. Siamo una squadra matura e se siamo arrivati a questo punto vuol dire che ce lo siamo meritati, pensiamo a giocare da Tre Penne”.

L’appuntamento è fissato per domenica 23 aprile alle ore 15.00 sul campo di Acquaviva.