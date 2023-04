Basket D, Fast Coffee Tigers contro Stars Bologna cerca il pass per i playoff con

Sport

VillaVerucchio

16:36 - 20 Aprile 2023

Polverelli in azione (foto Alfio Sgroi).

Sfida importantissima in chiave playoff per i Fast Coffee Villanova Tigers che, forti del successo della scorsa settimana contro la capolista Audace, ospiteranno venerdì 21 aprile alla Tigers Arena la terza della classe Stars Bologna, palla a due ore 21:15.



La classifica molto corta esclude ogni tipo di calcolo e di certezza matematica in ottica qualificazione; infatti, i ragazzi di coach Michele Amadori, a quota 18 pt, sono subito inseguiti a quota 16 pt dagli stessi Stars e dalle altre emiliane Vignola e Granarolo.

Stars Bologna vanta un record di 14-11, e ha come miglior bocca da fuoco l’ala piccola Andrea Benfenati (13.2 punti media).





“All’andata perdemmo 91-78 e fu una partita davvero strana e complessa. - ricorda lo skipper delle Tigri, Michele Amadori - Andammo a referto in appena 8 giocatori e tra i tanti assenti spiccava sicuramente il nome di Polverelli, nostro punto fermo sotto le plance e secondo miglior marcatore del campionato subito dopo Capitan Zannoni.



È vero che saremo ancora privi del play Mazzotti, ma sono sicuro che sarà una gara completamente diversa rispetto a quella disputata a inizio marzo a Bologna”.



In regia darà manforte a “Fede” Guiducci, ci sarà anche il play classe 2002 Pablo Campidelli, giocatore di talento e altro prodotto del vivaio biancoverde. “Pablo ha disputato poche partite fino ad ora per problemi fisici, ma ora lo vedo pronto, si sta allenando bene e domani il suo apporto sarà davvero prezioso. – prosegue il coach – . Fisicamente ci siamo, vedo tanta carica e grande energia, mi aspetto parecchio agonismo e sappiamo quanto sarà importante curare l’aspetto difensivo per ottenere il risultato, tutto parte dalla difesa individuale e dovremo impedire il più possibile conclusioni comode dalla lunga distanza perché avremo di fronte giocatori molto pericolosi dall’arco. Gli avversari hanno dimostrato di essere una bella squadra, spavalda e al contempo alquanto organizzata: vantano infatti una striscia di 6 vittorie e si presenteranno all’Arena estremamente in fiducia.

Noi veniamo da un grande risultato e, aggiungo, da una bellissima prestazione, ma nell’ultima partita disputata in casa ci siamo fatti sorprendere da Vignola e vogliamo a tutti i costi tornare a sorridere di fronte al nostro numeroso pubblico”.