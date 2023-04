Rapinò un turista a Riccione strappandogli la collanina: condannato il rapper Medy Cartier

Cronaca

Riccione

| 16:31 - 20 Aprile 2023

Il rapper Medy Cartier (Instagram @medycartier2).

È stato condannato a tre anni mezzo per rapina, questa mattina (20 aprile) dal gup del Tribunale di Rimini, El Marbouh Ermedhi, 22enne conosciuto nel mondo della musica rap con il nome d'arte 'Medy Cartier'. Difeso dall'avvocato Roberto D'Errico di Bologna, era accusato di una rapina aggravata consumata sulla spiaggia di Riccione il 25 luglio del 2020. Secondo le indagini dei carabinieri 'Medy', che all'epoca aveva 19 anni e muoveva i primi passi nella musica, insieme a dei complici minorenni, tutti cittadini marocchini di seconda generazione, aveva immobilizzato un coetaneo, turista milanese, per strappargli una catenina d'oro. Dopo la rapina il gruppo si era sparpagliato sulla spiaggia, e solo 'Medy' era stato fermato dai carabinieri che l'avevano trovato disteso su una sdraio. La difesa del rapper ha già annunciato ricorso in Appello. Le vicende di 'Medy' sono balzate alle cronache quando nel novembre del 2021 era stato arrestato dalla polizia e le fasi di quell'arresto erano state trasmesse da una diretta di 10 minuti su Instagram. Medy Cartier, nato a Bologna nel 2001 vanta milioni di visualizzazioni per le sue canzoni su tutte le piattaforme.