Calcio RSM, il Murata sogna il settimo posto. Costantini: 'Abbiamo dimostrato di essere competitivi'

Sport

Rimini

| 15:58 - 20 Aprile 2023

Mattia Costantini in azione (foto FSGC).

Con il pareggio contro la Libertas per 0-0 il Murata (27 punti) ha fatto un altro passo verso i playoff: manca un punto ma anche in caso di sconfitta con certi risutati dagli altri campi la post season sarebbe assicurata. Domenica, ultimo turno di stagione regolare, a Domagnano affronterà il Domagnano, che ha un punto in meno (26) e in caso di vittoria e di concomitante pareggio della Folgore (28) contro il Fiorentino, la squadra di Angelini chiuderebbe addirittura al settimo posto saltando il turno preliminare dei playoff.

“Sarebbe un grande traguardo per come avevamo cominciato la stagione visto che siamo stati a lungo ultimi della classe – osserva il difensore Mattia Costantini, per 15 anni al Tropical Coriano di cui nove da capitano, alla prima stagione al Murata dove ha ritrovato il compagno di tante battaglie, Fabio Vitaioli – siamo in un momento positivo con sette punti nelle ultime quattro partite. Abbiamo lentamente risalito la china dall'ultimo posto e adesso siamo ad un passo da un traguardo prestigioso che tutti noi vogliamo centrare. Dovremo battere il Domagnano e contare nell'aiuto del Fiorentino contro la Folgore”.



Cosa è cambiato negli ultimi mesi?

“Ci siamo compattati, mister Angelini al suo arrivo non ha fatto la rivoluzione ma ha invece cercato di darci una efficace organizzazione di gioco che ci ha fatto fare un salto di qualità e che ha permesso a noi giocatori di esperimere al meglio le nostre qualità. Abbiamo dimostrato che la rosa del Murata è competitiva e in grado di arrivare alla seconda fase”.



A lungo siete state la squadra più battuta, un primato che avete adesso lasciato ad altri..

“E' vero, tre formazioni hanno fatto peggio di noi. E' stato il nostro tallone di achille la fase difensiva nel girone di andata: abbiamo pagato a caro prezzo errori individuali, disattenzioni; nel girone di ritorno siamo cresciuti anche sotto questo aspetto difendendendo meglio di squadra e contro la Libertas, che abbiano affrontato con delle defezioni, la nostra porta è rimasta immacolata. E' stato un match aperto, avremmo potuto perdere ma anche vincere e ci teniamo stretto il punto che ci ha proiettato all'ottavo posto. Ora vogliamo vincere per fare un altro salto in avanti e cercare di toglierci altre soddisfazioni nella post season”.



Come giudica il suo campionato?

“Nelle ultime tre stagioni tra covid e infortunio al ginocchio ho giocato poco, è stata una stagione di rientro. Credo di avere fatto la mia parte portando la mia esperienza in un gruppo mediamente giovane. Nella prossima stagione continuerò a giocare; mi piacerebbe restare al Murata, vedremo le valutazioni della società".